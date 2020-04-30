***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 30.04.2020 tarih ve 2020/07 sayılı toplantısındaŞirket Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Mahmut Cengiz AYDIN'ın görevden ayrılması nedeniyle, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından sunulan rapor doğrultusunda, yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği için belirlenmiş görev süresinin sonuna kadar ve aynı haklarla görev yapmak üzere Sn.Alaaddin VAROL'un Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi olarak belirlenmesine, görevden ayrılan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesinin görevli olduğu komitelerde aynı görevleri yürütmesine,toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841925BIST