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***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

30.04.2020 18:44
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***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 30.04.2020 tarih ve 2020/07 sayılı toplantısında   
Şirket Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Mahmut Cengiz AYDIN'ın görevden ayrılması nedeniyle, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından sunulan rapor doğrultusunda, yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği için belirlenmiş görev süresinin sonuna kadar ve aynı haklarla görev yapmak üzere Sn.Alaaddin VAROL'un Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi olarak belirlenmesine, görevden ayrılan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesinin görevli olduğu komitelerde aynı görevleri yürütmesine,toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.   
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841925


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