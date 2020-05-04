***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.05.2020 09:52
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 30.04.2020 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.481596 TL dir. 30.04.2020 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 5.52 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 30.04.2020 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842137
BIST
11:0799.523
En Yüksek
|Değişim
|: -1,57%
|| -1.587,49
|Açılış
|: 100.254
|
|Önceki Kapanış
|: 101.110
|
100.254
En Düşük
98.909
11:077,0177
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0091
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0443
En Düşük
6,9956
11:077,6743
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0295
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7090
En Düşük
7,6562
11:07384,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,50
|Açılış
|: 384,02
|
|Önceki Kapanış
|: 383,51
|
386,61
En Düşük
381,66
BIST En Aktif Hisseler
|GLRYH
|11,44
|1.930.477
|% 10,00
|
|OYAYO
|6,17
|10.903.849
|% 9,98
|
|YONGA
|13,00
|9.061
|% 9,98
|
|SODSN
|22,54
|30.497
|% 9,95
|
|EKIZ
|10,73
|1.936.668
|% 9,94
|
|ULUUN
|11,43
|912.628
|% -10,00
|
|DEVA
|14,58
|1.908.857
|% -10,00
|
|RAYSG
|6,48
|269.879
|% -10,00
|
|YBTAS
|5.662,80
|113.256
|% -10,00
|
|DARDL
|6,40
|795.238
|% -9,99
|
|AFYON
|2,94
|233.613.573
|% 9,70
|
|GSRAY
|2,65
|198.573.384
|% 2,71
|
|GARAN
|8,19
|182.369.396
|% -1,80
|
|TSPOR
|5,57
|154.416.824
|% 5,09
|
|ASELS
|26,58
|129.766.979
|% -2,06
|
|AFYON
|2,94
|233.613.573
|% 9,70
|
|GSRAY
|2,65
|198.573.384
|% 2,71
|
|ODAS
|1,75
|52.894.945
|% -2,23
|
|TSKB
|1,02
|29.183.547
|% -0,97
|
|TSPOR
|5,57
|154.416.824
|% 5,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7028
|8,7465
|% -0,31
|
|Frank
|7,2394
|7,2830
|% -0,31
|
|Riyal
|1,8597
|1,8691
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.703
|1.704
|3,18
|
|Altın Gr.
|384
|385
|1,08
|
|Cumhuriyet
|2.464
|2.518
|4,30
|
|Tam
|2.529
|2.580
|4,40
|
|Yarım
|1.232
|1.261
|2,20
|
|Çeyrek
|618
|631
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|14,95
|14,99
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,38
|0,00
|
|B. Petrol
|25,96
|25,96
|-0,48
|
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11:18
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EGCEY, YONGA, COSMO, EKIZ, TACTR, SODSN, MMCAS
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11:18
Tabandan işlem gören hisse senetleri : AKSGY, YBTAS, KERVN, DARDL, RODRG, VANGD, HALKS