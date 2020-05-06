***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.05.2020 09:20
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 05.05.2020 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.474273 TL dir. 05.05.2020 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 5.90 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 05.05.2020 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842904
BIST
18:0598.738
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 98.738
|
0
En Düşük
0
18:057,0999
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0257
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1039
En Düşük
7,0607
18:057,6880
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0181
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6936
En Düşük
7,6497
18:05388,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,14
|Açılış
|: 388,58
|
|Önceki Kapanış
|: 388,45
|
389,43
En Düşük
387,10
BIST En Aktif Hisseler
|KERVT
|4,26
|73.301.461
|% 0,00
|
|KRSTL
|1,88
|49.161.010
|% 0,00
|
|PKENT
|157,60
|265.148
|% 0,00
|
|PRKME
|2,91
|7.933.573
|% 0,00
|
|TUPRS
|86,70
|258.062.425
|% 0,00
|
|KERVT
|4,26
|73.301.461
|% 0,00
|
|IHEVA
|1,70
|20.058.548
|% 0,00
|
|GSRAY
|2,66
|469.905.982
|% 0,00
|
|KRSTL
|1,88
|49.161.010
|% 0,00
|
|PEGYO
|0,92
|10.778.506
|% 0,00
|
|GARAN
|8,14
|792.784.213
|% 0,00
|
|TSPOR
|5,73
|645.317.216
|% 0,00
|
|ASELS
|27,06
|607.487.218
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,26
|596.510.977
|% 0,00
|
|PETUN
|22,34
|489.264.523
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,26
|596.510.977
|% 0,00
|
|GSRAY
|2,66
|469.905.982
|% 0,00
|
|AFYON
|2,78
|449.842.976
|% 0,00
|
|DOHOL
|1,88
|255.328.364
|% 0,00
|
|ODAS
|1,81
|209.968.541
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7835
|8,8275
|% 0,07
|
|Frank
|7,2567
|7,3004
|% 0,10
|
|Riyal
|1,8823
|1,8917
|% 0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.703
|1.704
|-1,78
|
|Altın Gr.
|389
|389
|0,39
|
|Cumhuriyet
|2.491
|2.546
|5,30
|
|Tam
|2.568
|2.608
|5,50
|
|Yarım
|1.245
|1.275
|2,60
|
|Çeyrek
|625
|638
|1,40
|
|Gümüş.Ons
|15,07
|15,10
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,04
|
|B. Petrol
|30,83
|30,83
|-0,14
|
Seans Raporu
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -79, 92 kaybederek (% -0.07 ) 115, 726
-
17:59XU100
Endeks 98, 849 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 01 üstünde . İşlem hacmi 9, 292.00 milyon TL de
-
17:59TKNSA
Yüzde 9.99 oranında artışla 7.49 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 201, 433 adet işlem
-
17:58SONME
Yüzde 9.92 oranında artışla 6.54 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 155, 089 adet işlem
-
17:57ALKIM
Yüzde 6.71 oranında artışla 66.00 lira fiyatla işlem gören hissede 725, 342 adet işlem