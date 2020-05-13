***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.05.2020 10:01
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 12.05.2020 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.485350 TL dir. 12.05.2020 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 5.40 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 12.05.2020 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844644
BIST
18:0599.616
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 99.616
|
0
En Düşük
0
18:056,9970
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0010
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9998
En Düşük
6,9779
18:057,5898
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0046
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6015
En Düşük
7,5738
18:05383,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,05
|Açılış
|: 383,20
|
|Önceki Kapanış
|: 383,15
|
383,97
En Düşük
382,51
BIST En Aktif Hisseler
|BIMAS
|51,75
|320.562.231
|% 2,46
|
|DGGYO
|5,17
|5.896.872
|% 0,00
|
|GARAN
|7,91
|978.119.700
|% 0,00
|
|KARSN
|1,74
|162.965.891
|% 0,00
|
|MARTI
|1,01
|28.765.109
|% 0,00
|
|DGGYO
|5,17
|5.896.872
|% 0,00
|
|GARAN
|7,91
|978.119.700
|% 0,00
|
|KARSN
|1,74
|162.965.891
|% 0,00
|
|MARTI
|1,01
|28.765.109
|% 0,00
|
|IEYHO
|0,61
|94.330.452
|% 0,00
|
|GARAN
|7,91
|978.119.700
|% 0,00
|
|ASELS
|27,42
|762.933.895
|% 0,00
|
|MGROS
|32,82
|645.558.848
|% 0,00
|
|ECILC
|5,42
|559.732.626
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,61
|549.884.493
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,31
|450.304.987
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,17
|283.185.488
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,39
|384.324.660
|% 0,00
|
|IEYHO
|0,61
|94.330.452
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,69
|100.274.197
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5739
|8,6169
|% 0,25
|
|Frank
|7,1861
|7,2293
|% -0,05
|
|Riyal
|1,8563
|1,8656
|% -0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.704
|0,95
|
|Altın Gr.
|383
|383
|-0,22
|
|Cumhuriyet
|2.463
|2.510
|-0,50
|
|Tam
|2.535
|2.575
|-0,60
|
|Yarım
|1.237
|1.259
|-0,30
|
|Çeyrek
|619
|630
|-0,10
|
|Gümüş.Ons
|15,51
|15,55
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,49
|3,50
|0,02
|
|B. Petrol
|29,51
|29,51
|-0,47
|
Seans Raporu
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17:59XU100
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