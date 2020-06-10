***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.06.2020 10:11
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 09.06.2020 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.520871 TL dir. 09.06.2020 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 5.95 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 09.06.2020 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850455
BIST
11:34110.119
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 882,05
|Açılış
|: 109.600
|
|Önceki Kapanış
|: 109.237
|
110.322
En Düşük
109.392
11:346,7883
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0087
|Açılış
|: 6,8060
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8180
|
6,8071
En Düşük
6,7765
11:347,7201
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0101
|Açılış
|: 7,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7150
|
7,7251
En Düşük
7,6879
11:34375,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,92
|Açılış
|: 375,50
|
|Önceki Kapanış
|: 374,58
|
375,82
En Düşük
374,02
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|24,92
|3.453.563
|% 9,97
|
|DOAS
|12,15
|61.293.180
|% 9,95
|
|AYCES
|37,80
|3.359.052
|% 9,95
|
|GLRYH
|10,73
|1.209.732
|% 9,94
|
|ROYAL
|2,44
|69.823
|% 9,91
|
|NIBAS
|8,10
|16
|% -10,00
|
|FORMT
|3,97
|121.220
|% -9,98
|
|HURGZ
|1,52
|1.237.715
|% -9,52
|
|MMCAS
|1,71
|8.805
|% -9,52
|
|KRGYO
|3,21
|1.975.661
|% -5,31
|
|EKGYO
|1,92
|596.038.953
|% 2,67
|
|ASELS
|32,40
|509.036.507
|% 2,40
|
|GARAN
|8,24
|322.626.279
|% 0,73
|
|VESTL
|15,00
|217.218.172
|% 8,07
|
|BIZIM
|18,84
|211.590.661
|% 4,55
|
|EKGYO
|1,92
|596.038.953
|% 2,67
|
|IHLGM
|1,47
|184.822.877
|% 5,76
|
|ISGYO
|1,96
|170.192.618
|% 7,69
|
|KARSN
|2,07
|149.344.755
|% 1,97
|
|KRDMD
|2,64
|167.543.262
|% 1,54
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6455
|8,6889
|% 0,28
|
|Frank
|7,1456
|7,1887
|% 0,39
|
|Riyal
|1,8039
|1,8129
|% -0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.720
|1.720
|4,93
|
|Altın Gr.
|375
|375
|0,67
|
|Cumhuriyet
|2.429
|2.459
|3,30
|
|Tam
|2.501
|2.527
|-0,30
|
|Yarım
|1.220
|1.231
|1,70
|
|Çeyrek
|610
|617
|0,80
|
|Gümüş.Ons
|17,70
|17,74
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,86
|3,87
|0,04
|
|B. Petrol
|40,49
|40,49
|-0,69
|
Seans Raporu
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11:49OZKGY
Yüzde 4.89 oranında artışla 3.43 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 996, 488 adet işlem
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11:49OZKGY
Yüzde 4.89 oranında artışla 3.43 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 996, 488 adet işlem
-
11:47XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 840, 76 artarak (% 0.66 ) 128, 125
-
11:47
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, IHLGM, ISGYO
-
11:47XU100
Endeks 110, 138 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 83 üstünde . İşlem hacmi 5, 840.00 milyon TL de