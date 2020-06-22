OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

BIST En Aktif Hisseler
|MNDRS
|3,35
|23.461.866
|% 9,84
|ULAS
|4,13
|6.883.269
|% 9,84
|FORMT
|3,69
|2.201.203
|% 9,82
|DGKLB
|2,26
|80.455.932
|% 9,71
|KPHOL
|3,86
|12.997
|% 9,04
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,4870
|8,5296
|% 0,70
|Frank
|7,1808
|7,2241
|% 0,31
|Riyal
|1,8212
|1,8303
|% 0,11
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.747
|1.748
|3,30
|Altın Gr.
|385
|385
|1,00
|Cumhuriyet
|2.500
|2.514
|27,70
|Tam
|2.566
|2.578
|26,40
|Yarım
|1.250
|1.261
|13,80
|Çeyrek
|627
|631
|6,90
|Gümüş.Ons
|17,81
|17,86
|0,23
|Gümüş Gr.
|3,92
|3,93
|0,05
|B. Petrol
|42,26
|42,26
|0,07
Seans Raporu
- 11:35XU100 Endeks 115, 150 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 35 üstünde . İşlem hacmi 8, 586.00 milyon TL de
- 11:35EGGUB Yüzde 4.61 oranında artışla 88.50 lira fiyatla işlem gören hissede 100, 392 adet işlem
- 11:30 BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HALKB, ISCTR, YKBNK
- 11:30XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1318, 88 artarak (% 1.25 ) 107, 227
- 11:30 FORMT, MERIT, GUBRF değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında