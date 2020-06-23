***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.06.2020 10:11
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 22.06.2020 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.528673 TL dir. 22.06.2020 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 7.04 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 22.06.2020 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852419
BIST
11:50115.997
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 806,61
|Açılış
|: 115.617
|
|Önceki Kapanış
|: 115.190
|
116.162
En Düşük
115.555
11:506,8599
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0139
|Açılış
|: 6,8680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8650
|
6,8599
En Düşük
6,8383
11:507,7464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0378
|Açılış
|: 7,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7000
|
7,7524
En Düşük
7,6969
11:50387,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 1,28
|Açılış
|: 387,56
|
|Önceki Kapanış
|: 386,29
|
388,04
En Düşük
384,72
BIST En Aktif Hisseler
|POLTK
|139,50
|232.268
|% 9,93
|
|SAMAT
|2,34
|16.778.211
|% 9,86
|
|DGKLB
|2,48
|39.227.028
|% 9,73
|
|ULAS
|4,51
|7.061.190
|% 9,20
|
|MNDRS
|3,65
|35.054.183
|% 8,96
|
|BALAT
|2,00
|28.716
|% -9,50
|
|MERIT
|22,32
|18.771
|% -6,14
|
|SERVE
|5,60
|145.242
|% -5,08
|
|TSPOR
|8,01
|471.329.207
|% -4,64
|
|OSMEN
|8,53
|46.449
|% -4,37
|
|KARSN
|2,68
|635.643.607
|% 5,10
|
|TSPOR
|8,01
|471.329.207
|% -4,64
|
|KRDMD
|2,97
|359.737.511
|% 2,06
|
|GARAN
|8,53
|350.959.920
|% 0,12
|
|TCELL
|16,73
|328.046.856
|% 2,01
|
|KARSN
|2,68
|635.643.607
|% 5,10
|
|SKBNK
|1,38
|205.933.973
|% 2,99
|
|ALBRK
|1,68
|240.931.802
|% 2,44
|
|ODAS
|2,19
|304.350.537
|% 3,30
|
|EKGYO
|1,95
|241.019.683
|% 0,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5380
|8,5808
|% 0,33
|
|Frank
|7,2282
|7,2717
|% 0,48
|
|Riyal
|1,8228
|1,8320
|% 0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.757
|1.757
|2,03
|
|Altın Gr.
|387
|387
|0,64
|
|Cumhuriyet
|2.512
|2.526
|3,30
|
|Tam
|2.578
|2.590
|3,40
|
|Yarım
|1.256
|1.267
|1,70
|
|Çeyrek
|630
|634
|0,80
|
|Gümüş.Ons
|17,82
|17,85
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,92
|3,92
|0,02
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|B. Petrol
|43,38
|43,38
|0,30
|
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