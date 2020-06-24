***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.06.2020 10:41
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 23.06.2020 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.526626 TL dir. 23.06.2020 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 6.93 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 23.06.2020 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852599
BIST
11:11114.693
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -646,19
|Açılış
|: 115.369
|
|Önceki Kapanış
|: 115.339
|
115.599
En Düşük
114.525
11:116,8601
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0145
|Açılış
|: 6,8690
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8690
|
6,8609
En Düşük
6,8413
11:117,7501
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0003
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7650
|
7,7652
En Düşük
7,7404
11:11390,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 1,14
|Açılış
|: 390,42
|
|Önceki Kapanış
|: 389,28
|
390,92
En Düşük
388,97
BIST En Aktif Hisseler
|AKMGY
|33,06
|3.026.580
|% 9,98
|
|ULAS
|4,98
|11.233.536
|% 9,69
|
|EGCYO
|1,56
|67.394
|% 8,33
|
|ECZYT
|15,93
|55.424.497
|% 7,56
|
|YKGYO
|4,58
|48.124.430
|% 7,51
|
|YONGA
|24,30
|26.050
|% -10,00
|
|BMELK
|4,14
|35.016
|% -9,21
|
|DGKLB
|2,31
|117.145.549
|% -6,85
|
|IZMDC
|12,93
|3.326.924
|% -5,55
|
|YGYO
|0,81
|2.486.589
|% -4,71
|
|GUSGR
|4,72
|363.822.452
|% 3,28
|
|GARAN
|8,35
|355.596.341
|% -1,30
|
|KARSN
|2,84
|332.832.461
|% 4,03
|
|KRDMD
|3,00
|252.331.463
|% 1,35
|
|ECILC
|6,45
|243.610.064
|% 2,22
|
|KARSN
|2,84
|332.832.461
|% 4,03
|
|EKGYO
|1,91
|162.906.565
|% -1,55
|
|KRDMD
|3,00
|252.331.463
|% 1,35
|
|GUSGR
|4,72
|363.822.452
|% 3,28
|
|TSKB
|1,26
|73.680.581
|% -1,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5386
|8,5814
|% -0,09
|
|Frank
|7,2262
|7,2697
|% 0,13
|
|Riyal
|1,8228
|1,8319
|% 0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.773
|4,44
|
|Altın Gr.
|390
|391
|1,23
|
|Cumhuriyet
|2.533
|2.546
|7,50
|
|Tam
|2.599
|2.610
|7,70
|
|Yarım
|1.266
|1.277
|3,80
|
|Çeyrek
|635
|639
|1,90
|
|Gümüş.Ons
|17,88
|17,91
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,94
|3,94
|-0,01
|
|B. Petrol
|42,39
|42,39
|-0,24
|
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11:17
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler VAKBN, TKFEN, TSKB
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11:17
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler DOHOL, PETKM, TOASO