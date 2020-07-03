***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.07.2020 10:23
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Saygılarımızla Şirketimizin 02.07.2020 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.522401 TL dir. 02.07.2020 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 7.22 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 02.07.2020 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854315
BIST
11:38117.114
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 206,28
|Açılış
|: 117.316
|
|Önceki Kapanış
|: 116.908
|
117.391
En Düşük
116.592
11:386,8568
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0040
|Açılış
|: 6,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8700
|
6,8573
En Düşük
6,8453
11:387,7063
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0027
|Açılış
|: 7,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7400
|
7,7178
En Düşük
7,6844
11:38391,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,11
|Açılış
|: 391,26
|
|Önceki Kapanış
|: 391,33
|
391,75
En Düşük
390,51
BIST En Aktif Hisseler
|ORMA
|5,90
|106.542
|% 9,87
|
|METAL
|1,39
|131.689
|% 9,45
|
|KPHOL
|3,88
|18.314
|% 9,30
|
|AYEN
|6,58
|26.037.771
|% 8,05
|
|VKFYO
|4,31
|30.632.675
|% 8,02
|
|SNKRN
|2,88
|553.608
|% -10,00
|
|KENT
|594,00
|10.088.623
|% -4,44
|
|YONGA
|25,00
|20.000
|% -4,21
|
|EPLAS
|16,15
|5.491
|% -3,87
|
|ISBIR
|1.251,00
|111.339
|% -3,77
|
|KARSN
|3,50
|496.471.074
|% 6,06
|
|KRDMD
|3,20
|413.562.270
|% -1,23
|
|THYAO
|12,08
|352.634.060
|% -1,47
|
|ODAS
|2,64
|352.077.590
|% 3,53
|
|GARAN
|8,26
|310.903.921
|% -1,20
|
|IEYHO
|1,09
|204.753.456
|% 6,86
|
|CEMAS
|1,73
|288.414.707
|% 3,59
|
|ALBRK
|1,83
|291.075.197
|% 3,98
|
|EKGYO
|2,08
|309.114.394
|% 0,48
|
|KARSN
|3,50
|496.471.074
|% 6,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5187
|8,5614
|% -0,01
|
|Frank
|7,2163
|7,2597
|% -0,07
|
|Riyal
|1,8222
|1,8313
|% 0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.775
|-0,73
|
|Altın Gr.
|391
|391
|-0,33
|
|Cumhuriyet
|2.533
|2.552
|-2,00
|
|Tam
|2.607
|2.619
|-2,00
|
|Yarım
|1.266
|1.281
|-1,00
|
|Çeyrek
|633
|641
|-0,50
|
|Gümüş.Ons
|17,98
|18,02
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,96
|3,97
|0,01
|
|B. Petrol
|42,64
|42,64
|-0,50
|
Seans Raporu
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11:49XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -170, 04 kaybederek (% -0.13 ) 133, 825
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11:49
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi IEYHO, CEMAS, ALBRK
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11:49
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse KARSN, KRDMD, THYAO
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11:49XU100
Endeks 117, 096 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 16 üstünde . İşlem hacmi 7, 444.00 milyon TL de
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11:49INTEM
Yüzde 4.02 oranında artışla 12.95 lira fiyatla işlem gören hissede 233, 009 adet işlem