***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.07.2020 10:10
Şirketimizin 07.07.2020 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.520375 TL dir. 07.07.2020 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 7.23 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 07.07.2020 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856548
BIST
10:53120.141
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 801,75
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.203
En Düşük
119.173
10:536,8642
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0065
|Açılış
|: 6,8820
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8658
En Düşük
6,8525
10:537,7525
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0155
|Açılış
|: 7,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,7530
En Düşük
7,7149
10:53396,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,34
|Açılış
|: 396,31
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
396,39
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|PKENT
|228,90
|1.929.130
|% 10,00
|
|PEKGY
|10,68
|3.366.486
|% 9,99
|
|LKMNH
|8,73
|39.577.406
|% 9,95
|
|VKFYO
|5,81
|7.794.533
|% 9,83
|
|BMELK
|6,20
|62.422
|% 9,54
|
|HALKS
|3,53
|36.359
|% -6,37
|
|FENER
|13,00
|46.603.842
|% -5,66
|
|TSPOR
|7,21
|85.501.231
|% -5,26
|
|KRDMA
|3,98
|4.064.246
|% -5,24
|
|MARTI
|1,44
|5.818.763
|% -4,00
|
|EKGYO
|2,29
|810.388.959
|% 2,23
|
|PETKM
|4,41
|467.655.504
|% -0,23
|
|TKFEN
|18,61
|363.923.294
|% 3,33
|
|SISE
|6,40
|360.315.496
|% -1,39
|
|TRKCM
|4,35
|346.663.845
|% 3,08
|
|EKGYO
|2,29
|810.388.959
|% 2,23
|
|PETKM
|4,41
|467.655.504
|% -0,23
|
|IHLGM
|1,95
|197.690.786
|% 3,72
|
|TRKCM
|4,35
|346.663.845
|% 3,08
|
|TSKB
|1,34
|80.974.756
|% 1,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5887
|8,6317
|% 0,12
|
|Frank
|7,2609
|7,3046
|% 0,16
|
|Riyal
|1,8243
|1,8335
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.797
|1,33
|
|Altın Gr.
|396
|396
|0,33
|
|Cumhuriyet
|2.566
|2.587
|3,10
|
|Tam
|2.642
|2.655
|3,20
|
|Yarım
|1.283
|1.298
|1,50
|
|Çeyrek
|642
|650
|0,80
|
|Gümüş.Ons
|18,36
|18,39
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|4,05
|4,06
|0,02
|
|B. Petrol
|43,03
|43,03
|-0,05
|
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11:01ALGYO
Yüzde 5.54 oranında artışla 18.85 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 826, 591 adet işlem