***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.07.2020 10:20
Şirketimizin 13.07.2020 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay
11:39118.334
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -64,52
|Açılış
|: 118.114
|
|Önceki Kapanış
|: 118.399
|
118.658
En Düşük
117.542
11:396,8668
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0069
|Açılış
|: 6,9110
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9110
|
6,8668
En Düşük
6,8552
11:397,7976
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0134
|Açılış
|: 7,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8150
|
7,7993
En Düşük
7,7736
11:39397,18
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,37
|Açılış
|: 397,18
|
|Önceki Kapanış
|: 397,54
|
397,92
En Düşük
396,07
BIST En Aktif Hisseler
|KARTN
|592,90
|21.974.536
|% 10,00
|
|MEGAP
|5,94
|404.597
|% 10,00
|
|MEGAP
|5,94
|404.597
|% 10,00
|
|FMIZP
|60,55
|13.520.354
|% 9,99
|
|BFREN
|455,80
|5.472.335
|% 9,99
|
|VKFYO
|4,60
|1.806.659
|% -9,98
|
|TSPOR
|5,06
|6.781.017
|% -9,96
|
|IZFAS
|2,89
|177.808
|% -7,67
|
|ATSYH
|1,88
|11.282
|% -6,00
|
|UFUK
|5,41
|12.043
|% -5,91
|
|EKGYO
|2,34
|766.474.750
|% 3,08
|
|ODAS
|2,91
|393.548.181
|% -1,36
|
|GARAN
|7,97
|346.098.536
|% 0,00
|
|THYAO
|12,04
|341.346.773
|% 0,58
|
|ZOREN
|2,90
|310.657.586
|% 3,94
|
|EKGYO
|2,34
|766.474.750
|% 3,08
|
|SKBNK
|1,69
|278.925.649
|% 2,42
|
|ODAS
|2,91
|393.548.181
|% -1,36
|
|ZOREN
|2,90
|310.657.586
|% 3,94
|
|ALBRK
|1,85
|171.800.828
|% 2,78
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5609
|8,6038
|% -0,28
|
|Frank
|7,2710
|7,3148
|% 0,23
|
|Riyal
|1,8249
|1,8340
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.799
|-3,44
|
|Altın Gr.
|397
|397
|-0,17
|
|Cumhuriyet
|2.586
|2.606
|-1,40
|
|Tam
|2.664
|2.674
|-1,40
|
|Yarım
|1.293
|1.308
|-0,70
|
|Çeyrek
|647
|655
|-0,40
|
|Gümüş.Ons
|18,92
|18,97
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|4,20
|4,21
|-0,00
|
|B. Petrol
|42,17
|42,17
|-0,55
|