***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.07.2020 08:55
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 20.07.2020 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.536627 TL dir. 20.07.2020 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 6.94 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 20.07.2020 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860611
BIST
10:22120.028
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 746,93
|Açılış
|: 120.171
|
|Önceki Kapanış
|: 119.281
|
120.309
En Düşük
119.943
10:226,8559
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0022
|Açılış
|: 6,9070
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9110
|
6,8593
En Düşük
6,8434
10:227,8494
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0011
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8650
|
7,8669
En Düşük
7,8334
10:22401,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 1,21
|Açılış
|: 401,90
|
|Önceki Kapanış
|: 400,69
|
402,24
En Düşük
400,15
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|1.661,40
|9.393.556
|% 10,00
|
|YONGA
|29,04
|88.282
|% 10,00
|
|PKENT
|490,00
|191.590
|% 9,99
|
|BFREN
|667,10
|1.817.848
|% 9,99
|
|VKFYO
|6,72
|3.945.463
|% 9,98
|
|DITAS
|27,98
|949.114
|% -7,04
|
|AYEN
|5,17
|3.690.197
|% -6,34
|
|LUKSK
|21,10
|122.566
|% -5,47
|
|MRGYO
|1,99
|3.038.808
|% -5,24
|
|DAGHL
|7,30
|101.287
|% -4,95
|
|EKGYO
|2,32
|150.839.064
|% 0,87
|
|ASELS
|33,36
|106.066.505
|% 0,66
|
|ODAS
|2,92
|95.536.528
|% 2,10
|
|GUSGR
|5,38
|89.958.597
|% -0,74
|
|GOZDE
|6,16
|85.967.514
|% 4,05
|
|EKGYO
|2,32
|150.839.064
|% 0,87
|
|TSKB
|1,28
|65.413.854
|% 0,79
|
|CEMAS
|1,82
|65.214.966
|% 1,11
|
|ODAS
|2,92
|95.536.528
|% 2,10
|
|SKBNK
|1,70
|54.434.306
|% 1,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6915
|8,7351
|% 0,42
|
|Frank
|7,2836
|7,3275
|% 0,14
|
|Riyal
|1,8230
|1,8321
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.823
|5,29
|
|Altın Gr.
|402
|402
|1,25
|
|Cumhuriyet
|2.607
|2.631
|7,50
|
|Tam
|2.686
|2.699
|7,80
|
|Yarım
|1.304
|1.320
|3,80
|
|Çeyrek
|654
|661
|1,90
|
|Gümüş.Ons
|20,32
|20,34
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|4,48
|4,48
|0,10
|
|B. Petrol
|43,62
|43,62
|0,34
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