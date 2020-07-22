***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.07.2020 10:39
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 21.07.2020 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.537756 TL dir. 21.07.2020 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 6.86TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 21.07.2020 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861090
BIST
10:51118.417
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 374,60
|Açılış
|: 118.816
|
|Önceki Kapanış
|: 118.042
|
119.372
En Düşük
118.215
10:516,8522
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0317
|Açılış
|: 6,8910
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9070
|
6,8539
En Düşük
6,8162
10:517,8979
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0336
|Açılış
|: 7,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,9121
En Düşük
7,8064
10:51408,27
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 4,46
|Açılış
|: 408,27
|
|Önceki Kapanış
|: 403,81
|
410,14
En Düşük
403,67
BIST En Aktif Hisseler
|YONGA
|31,94
|322.881
|% 9,99
|
|QNBFL
|101,60
|3.432.170
|% 9,96
|
|FRIGO
|26,94
|461.752
|% 9,96
|
|TKURU
|30,54
|139.934
|% 9,94
|
|QNBFB
|50,35
|23.799.931
|% 9,93
|
|KUTPO
|41,44
|50.832.531
|% -9,99
|
|DERAS
|6,16
|24.149.072
|% -9,94
|
|BERA
|7,98
|10.325.202
|% -8,49
|
|AYES
|4,08
|123.420
|% -7,90
|
|FMIZP
|67,55
|5.009.728
|% -6,83
|
|EKGYO
|2,37
|2.069.661.947
|% 4,87
|
|GARAN
|7,98
|267.255.202
|% 0,50
|
|AFYON
|4,84
|257.917.611
|% 3,86
|
|ASELS
|32,56
|202.151.966
|% 0,68
|
|KRDMD
|3,08
|179.750.324
|% 1,32
|
|EKGYO
|2,37
|2.069.661.947
|% 4,87
|
|KRDMD
|3,08
|179.750.324
|% 1,32
|
|IHLGM
|1,77
|98.375.039
|% 1,14
|
|AFYON
|4,84
|257.917.611
|% 3,86
|
|KARSN
|3,16
|165.280.418
|% 2,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6596
|8,7031
|% 0,03
|
|Frank
|7,3117
|7,3558
|% 0,47
|
|Riyal
|1,8215
|1,8307
|% 0,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.854
|11,95
|
|Altın Gr.
|408
|409
|4,76
|
|Cumhuriyet
|2.651
|2.676
|30,40
|
|Tam
|2.731
|2.746
|31,10
|
|Yarım
|1.326
|1.343
|15,20
|
|Çeyrek
|665
|673
|7,60
|
|Gümüş.Ons
|21,76
|21,80
|0,48
|
|Gümüş Gr.
|4,78
|4,79
|0,12
|
|B. Petrol
|44,30
|44,30
|-0,02
|
Seans Raporu
daha fazla
-
11:05YKSLN
Yüzde 4.48 oranında artışla 13.29 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 391, 783 adet işlem
-
11:02XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 765, 26 artarak (% 0.57 ) 134, 220
-
11:02
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, KRDMD, IHLGM
-
11:02
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse EKGYO, MRDIN, GARAN
-
11:02XU100
Endeks 118, 643 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 51 üstünde . İşlem hacmi 6, 115.00 milyon TL de