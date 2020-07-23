***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.07.2020 09:38
Şirketimizin 22.07.2020 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.537161 TL dir. 22.07.2020 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 6.77TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 22.07.2020 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861287
BIST
10:26118.906
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 825,86
|Açılış
|: 118.714
|
|Önceki Kapanış
|: 118.080
|
118.960
En Düşük
118.585
10:266,8496
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0016
|Açılış
|: 6,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8910
|
6,8526
En Düşük
6,8309
10:267,9301
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0032
|Açılış
|: 7,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8600
|
7,9440
En Düşük
7,9056
10:26412,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,40
|Açılış
|: 412,85
|
|Önceki Kapanış
|: 412,36
|
413,19
En Düşük
410,01
BIST En Aktif Hisseler
|PKENT
|592,90
|1.524.939
|% 10,00
|
|UFUK
|8,26
|117.176
|% 9,99
|
|KLNMA
|52,25
|4.297.981
|% 9,95
|
|FRIGO
|29,62
|1.387.134
|% 9,95
|
|TKURU
|33,58
|278.748
|% 9,95
|
|KPHOL
|4,32
|169.625
|% -10,00
|
|DERAS
|5,76
|7.238.711
|% -6,49
|
|ULAS
|4,85
|49.917
|% -4,90
|
|VKFYO
|7,03
|1.544.908
|% -4,87
|
|DENGE
|2,07
|213.251
|% -4,17
|
|ASELS
|34,46
|531.239.521
|% 2,13
|
|EKGYO
|2,35
|315.743.718
|% -0,84
|
|KRDMD
|3,15
|136.857.299
|% 0,96
|
|TSPOR
|4,22
|106.924.160
|% 4,20
|
|GSDHO
|2,44
|105.851.645
|% 1,67
|
|EKGYO
|2,35
|315.743.718
|% -0,84
|
|IHLGM
|1,81
|99.109.615
|% 4,62
|
|KRDMD
|3,15
|136.857.299
|% 0,96
|
|GSDHO
|2,44
|105.851.645
|% 1,67
|
|GSRAY
|2,62
|76.300.232
|% -0,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6841
|8,7277
|% -0,18
|
|Frank
|7,3438
|7,3880
|% 0,06
|
|Riyal
|1,8205
|1,8297
|% -0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.874
|1.875
|3,03
|
|Altın Gr.
|412
|413
|0,24
|
|Cumhuriyet
|2.679
|2.702
|4,00
|
|Tam
|2.760
|2.772
|4,10
|
|Yarım
|1.340
|1.356
|2,00
|
|Çeyrek
|672
|679
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|22,76
|22,81
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|5,00
|5,01
|-0,06
|
|B. Petrol
|44,50
|44,50
|0,22
|
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10:38
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ASELS, KOZAA, TSKB
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10:38XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 707, 16 artarak (% 0.65 ) 109, 354