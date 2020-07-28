***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.07.2020 10:28
Şirketimizin 27.07.2020 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.533254 TL dir. 27.07.2020 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 6.83 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 27.07.2020 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862300
BIST
11:241.186
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -9,51
|Açılış
|: 1.197
|
|Önceki Kapanış
|: 1.196
|
1.198
En Düşük
1.178
11:246,8962
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0354
|Açılış
|: 6,9770
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9250
|
6,9082
En Düşük
6,8454
11:248,0807
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0161
|Açılış
|: 8,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0950
|
8,1121
En Düşük
8,0435
11:24426,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -2,30
|Açılış
|: 426,74
|
|Önceki Kapanış
|: 429,04
|
437,62
En Düşük
422,14
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|2.675,50
|31.951.466
|% 10,00
|
|KONYA
|500,60
|77.526.100
|% 10,00
|
|EGPRO
|16,17
|7.661.176
|% 10,00
|
|KRGYO
|5,50
|16.958.270
|% 10,00
|
|PKENT
|789,00
|1.152.729
|% 10,00
|
|NIBAS
|18,58
|18.265.784
|% -9,98
|
|YONGA
|25,34
|45.181
|% -9,88
|
|KRTEK
|5,35
|1.117.776
|% -8,86
|
|CEOEM
|4,67
|12.804.471
|% -8,43
|
|MERIT
|32,54
|31.238
|% -7,45
|
|ASELS
|37,52
|957.888.763
|% -0,42
|
|GUSGR
|6,04
|767.254.180
|% 6,71
|
|EKGYO
|2,30
|452.747.058
|% -0,86
|
|GARAN
|7,65
|289.238.002
|% -1,54
|
|SASA
|14,34
|230.354.864
|% 0,28
|
|EKGYO
|2,30
|452.747.058
|% -0,86
|
|GUSGR
|6,04
|767.254.180
|% 6,71
|
|IHLAS
|0,95
|98.808.248
|% -4,04
|
|IHLGM
|1,78
|167.710.159
|% -2,73
|
|GSDHO
|2,69
|217.541.117
|% 2,67
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8399
|8,8843
|% 0,21
|
|Frank
|7,4553
|7,5002
|% 0,24
|
|Riyal
|1,8340
|1,8432
|% 0,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.923
|1.924
|-19,39
|
|Altın Gr.
|425
|425
|-4,23
|
|Cumhuriyet
|2.868
|2.911
|79,00
|
|Tam
|2.863
|2.898
|-8,70
|
|Yarım
|1.390
|1.415
|-4,30
|
|Çeyrek
|697
|708
|-2,20
|
|Gümüş.Ons
|23,47
|23,53
|-1,10
|
|Gümüş Gr.
|5,17
|5,18
|-0,25
|
|B. Petrol
|43,97
|43,97
|0,07
|
Seans Raporu
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11:38IHLAS
Yüzde -4.04 oranında düşüşle 0.95 lira fiyatla işlem gören hissede 101, 534, 093 adet işlem
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11:36XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -14, 24 kaybederek (% -1.05 ) 1, 336
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11:36XU100
Endeks 1, 186 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 83 altında . İşlem hacmi 7, 223.00 milyon TL de
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11:34ORGE
Yüzde -4.40 oranında düşüşle 7.17 lira fiyatla işlem gören hissede 515, 379 adet işlem