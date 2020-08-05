***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.08.2020 15:32
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 04.08.2020 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.535967 TL dir. 04.08.2020 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 6.49TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 04.08.2020 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865373
BIST
16:471.088
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,70
|Açılış
|: 1.095
|
|Önceki Kapanış
|: 1.087
|
1.101
En Düşük
1.066
16:477,0480
En Yüksek
|Değişim
|: 2,16%
|| 0,1491
|Açılış
|: 7,1380
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0650
|
7,0550
En Düşük
6,8794
16:478,4063
En Yüksek
|Değişim
|: 2,95%
|| 0,2407
|Açılış
|: 8,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2450
|
8,4063
En Düşük
8,1274
16:47462,23
En Yüksek
|Değişim
|: 3,42%
|| 15,29
|Açılış
|: 462,23
|
|Önceki Kapanış
|: 446,94
|
463,03
En Düşük
445,98
BIST En Aktif Hisseler
|TRKCM
|3,96
|419.080.520
|% 10,00
|
|DOBUR
|30,58
|5.378.679
|% 10,00
|
|KLGYO
|7,92
|29.997.492
|% 10,00
|
|AVISA
|13,99
|8.560.307
|% 9,98
|
|LUKSK
|21,86
|3.593.273
|% 9,96
|
|BFREN
|858,80
|417.377
|% -10,00
|
|KENT
|1.755,50
|472.230
|% -10,00
|
|PKENT
|773,30
|7.241.955
|% -10,00
|
|KRGYO
|6,58
|17.403.876
|% -9,99
|
|QNBFB
|72,10
|985.174
|% -9,99
|
|SISE
|6,24
|2.325.573.161
|% 8,52
|
|EKGYO
|2,08
|1.300.429.313
|% -2,35
|
|GARAN
|6,76
|1.246.275.786
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,84
|846.779.534
|% 2,16
|
|GUSGR
|5,65
|765.280.610
|% -1,74
|
|EKGYO
|2,08
|1.300.429.313
|% -2,35
|
|SISE
|6,24
|2.325.573.161
|% 8,52
|
|KRDMD
|2,84
|846.779.534
|% 2,16
|
|GARAN
|6,76
|1.246.275.786
|% 0,00
|
|TSKB
|1,10
|189.146.477
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,2243
|9,2706
|% 2,83
|
|Frank
|7,7294
|7,7760
|% 2,97
|
|Riyal
|1,8702
|1,8795
|% 2,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.044
|2.044
|24,66
|
|Altın Gr.
|462
|462
|15,02
|
|Cumhuriyet
|3.029
|3.080
|95,80
|
|Tam
|3.120
|3.169
|98,30
|
|Yarım
|1.515
|1.547
|50,40
|
|Çeyrek
|760
|775
|24,10
|
|Gümüş.Ons
|27,01
|27,05
|1,03
|
|Gümüş Gr.
|6,11
|6,12
|0,36
|
|B. Petrol
|46,11
|46,11
|1,68
|
Seans Raporu
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-
17:00GOZDE
Yüzde -3.08 oranında düşüşle 5.04 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 635, 336 adet işlem
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16:59ARCLK
Yüzde -3.78 oranında düşüşle 22.38 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 006, 303 adet işlem
-
16:58OSTIM
Yüzde -4.17 oranında düşüşle 2.53 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 690, 968 adet işlem
-
16:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 97 artarak (% 0.33 ) 1, 225
-
16:57XU100
Endeks 1, 087 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 04 altında . İşlem hacmi 19, 097.00 milyon TL de