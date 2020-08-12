***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.08.2020 13:31
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 11.08.2020 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.564484 TL dir. 11.08.2020 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 6.66TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 11.08.2020 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868311
BIST
14:471.111
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,41
|Açılış
|: 1.115
|
|Önceki Kapanış
|: 1.110
|
1.119
En Düşük
1.096
14:477,3136
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 0,1090
|Açılış
|: 7,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2550
|
7,3304
En Düşük
7,1827
14:478,6112
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 0,1285
|Açılış
|: 8,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5050
|
8,6314
En Düşük
8,4425
14:47453,17
En Yüksek
|Değişim
|: 2,34%
|| 10,38
|Açılış
|: 453,17
|
|Önceki Kapanış
|: 442,79
|
458,48
En Düşük
433,64
BIST En Aktif Hisseler14:45
|FADE
|3,85
|18.120.845
|% 10,00
|
|KENT
|1.892,60
|20.058.402
|% 10,00
|
|LINK
|29,32
|8.235.638
|% 9,98
|
|NIBAS
|19,89
|11.048.637
|% 9,95
|
|DITAS
|31,40
|1.184.849
|% 9,94
|
|AYCES
|42,12
|128.815
|% -10,00
|
|PKENT
|780,50
|1.708.748
|% -10,00
|
|BURVA
|67,75
|4.401.270
|% -9,97
|
|RALYH
|16,28
|2.151.076
|% -9,96
|
|EKIZ
|9,17
|1.672.425
|% -9,92
|
|THYAO
|11,83
|1.651.300.983
|% 1,89
|
|GARAN
|7,16
|1.207.046.655
|% 1,56
|
|EKGYO
|2,05
|972.828.840
|% -0,97
|
|ASELS
|17,72
|788.402.890
|% -2,10
|
|AKBNK
|5,09
|653.176.557
|% 0,39
|
|GARAN
|7,16
|1.207.931.657
|% 1,56
|
|THYAO
|11,82
|1.657.021.567
|% 1,81
|
|AKBNK
|5,09
|654.266.232
|% 0,39
|
|KRDMD
|2,89
|335.818.754
|% 1,76
|
|SKBNK
|1,49
|164.929.080
|% 2,05
|
|14:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3081
|7,3137
|% 1,51
|
|Euro
|8,6000
|8,6103
|% 1,50
|
|Sterlin
|9,5008
|9,5485
|% 1,38
|
|Frank
|7,9744
|8,0224
|% 1,90
|
|Riyal
|1,9458
|1,9555
|% 1,60
|
|14:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.930
|1.930
|17,67
|
|Altın Gr.
|454
|454
|11,27
|
|Cumhuriyet
|3.016
|3.061
|-3,00
|
|Tam
|3.003
|3.081
|-2,61
|
|Yarım
|1.452
|1.490
|-1,25
|
|Çeyrek
|728
|745
|-0,63
|
|Gümüş.Ons
|25,61
|25,66
|0,83
|
|Gümüş Gr.
|6,04
|6,05
|0,29
|
|B. Petrol
|45,06
|45,06
|0,56
|
Seans Raporu
14:45
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-
14:57XU100
Endeks 1, 112 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 18 üstünde . İşlem hacmi 14, 664.00 milyon TL de
-
14:56DZGYO
Yüzde 4.23 oranında artışla 8.62 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 678, 284 adet işlem
-
14:55FADE
Yüzde 10.00 oranında artışla 3.85 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 706, 713 adet işlem
-
14:53NIBAS
Yüzde 9.95 oranında artışla 19.89 lira fiyatla işlem gören hissede 566, 008 adet işlem
-
14:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 65 artarak (% 0.26 ) 1, 022