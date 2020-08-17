***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.08.2020 12:12
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 14.08.2020 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.549879 TL dir. 14.08.2020 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 6.35TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 14.08.2020 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869325
BIST
14:561.087
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 3,07
|Açılış
|: 1.086
|
|Önceki Kapanış
|: 1.084
|
1.090
En Düşük
1.077
14:567,3972
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0401
|Açılış
|: 7,4260
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4160
|
7,3972
En Düşük
7,3558
14:568,7740
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0601
|Açılış
|: 8,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7450
|
8,7740
En Düşük
8,7054
14:56464,72
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 4,61
|Açılış
|: 464,72
|
|Önceki Kapanış
|: 460,11
|
465,03
En Düşük
457,31
BIST En Aktif Hisseler14:56
|HUBVC
|16,94
|65.866.606
|% 10,00
|
|ARMDA
|26,40
|8.180.180
|% 10,00
|
|SUMAS
|18,70
|208.000
|% 10,00
|
|ALCTL
|22,02
|45.378.632
|% 9,99
|
|FMIZP
|88,20
|1.321.773
|% 9,98
|
|KSTUR
|71,60
|131.030
|% -9,99
|
|SILVR
|4,50
|64.779.283
|% -9,82
|
|MSGYO
|3,40
|1.109.199
|% -9,81
|
|PKENT
|700,00
|1.053.500
|% -9,79
|
|BAYRK
|6,70
|10.103.406
|% -7,84
|
|GARAN
|6,97
|707.425.787
|% 2,80
|
|EKGYO
|1,93
|584.080.665
|% 0,00
|
|RTALB
|50,00
|545.326.284
|% 5,71
|
|KLGYO
|8,78
|509.918.676
|% 4,77
|
|KRDMD
|2,80
|494.665.525
|% 2,56
|
|EKGYO
|1,93
|584.080.665
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,80
|494.665.525
|% 2,56
|
|YKBNK
|2,11
|242.557.993
|% 1,93
|
|GARAN
|6,97
|707.425.787
|% 2,80
|
|PETKM
|3,77
|364.321.325
|% 4,43
|
|14:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3940
|7,3972
|% 0,55
|
|Euro
|8,7579
|8,7740
|% 0,69
|
|Sterlin
|9,6439
|9,6923
|% 0,48
|
|Frank
|8,1090
|8,1579
|% 0,60
|
|Riyal
|1,9656
|1,9755
|% 0,50
|
|14:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.953
|1.954
|9,18
|
|Altın Gr.
|464
|464
|4,19
|
|Cumhuriyet
|3.088
|3.135
|-38,00
|
|Tam
|3.074
|3.151
|16,84
|
|Yarım
|1.486
|1.524
|8,14
|
|Çeyrek
|745
|762
|4,08
|
|Gümüş.Ons
|26,93
|26,96
|0,50
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|0,14
|
|B. Petrol
|44,64
|44,64
|-0,16
|