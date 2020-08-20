***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.08.2020 10:24
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 19.08.2020 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.575970 TL dir. 19.08.2020 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 6.37 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 19.08.2020 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870286
BIST
10:321.120
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -4,56
|Açılış
|: 1.125
|
|Önceki Kapanış
|: 1.125
|
1.125
En Düşük
1.116
10:327,3219
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0333
|Açılış
|: 7,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4340
|
7,3219
En Düşük
7,2632
10:328,6865
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0481
|Açılış
|: 8,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8050
|
8,6931
En Düşük
8,6034
10:32457,89
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 5,37
|Açılış
|: 457,89
|
|Önceki Kapanış
|: 452,52
|
459,85
En Düşük
450,58
BIST En Aktif Hisseler10:32
|KENT
|2.244,10
|2.636.818
|% 10,00
|
|TKURU
|97,90
|1.647.755
|% 10,00
|
|CASA
|31,26
|71.335
|% 9,99
|
|TLMAN
|17,42
|7.709.391
|% 9,97
|
|MZHLD
|17,40
|185.362
|% 9,85
|
|CRDFA
|5,77
|982.989
|% -9,98
|
|NIBAS
|19,05
|25.298
|% -9,97
|
|DIRIT
|1,93
|246.388
|% -8,96
|
|RALYH
|12,19
|3.910.420
|% -6,73
|
|GARFA
|10,84
|1.339.027
|% -6,55
|
|PETKM
|4,50
|904.631.370
|% 6,38
|
|TUPRS
|88,95
|796.229.167
|% 3,49
|
|RTALB
|60,25
|205.225.724
|% 3,52
|
|ZOREN
|2,85
|191.835.802
|% 7,55
|
|KRDMD
|3,04
|168.655.093
|% 3,75
|
|PETKM
|4,50
|904.631.370
|% 6,38
|
|ZOREN
|2,85
|191.835.802
|% 7,55
|
|EKGYO
|2,04
|129.814.694
|% -0,97
|
|KRDMD
|3,04
|168.655.093
|% 3,75
|
|CEMAS
|1,64
|54.332.428
|% 1,23
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3188
|7,3219
|% 0,46
|
|Euro
|8,6791
|8,6865
|% 0,56
|
|Sterlin
|9,5500
|9,5979
|% 0,25
|
|Frank
|7,9917
|8,0399
|% 0,67
|
|Riyal
|1,9459
|1,9557
|% 0,36
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.944
|1.944
|15,67
|
|Altın Gr.
|457
|458
|5,03
|
|Cumhuriyet
|3.104
|3.151
|-50,00
|
|Tam
|3.081
|3.161
|-46,57
|
|Yarım
|1.489
|1.529
|-22,53
|
|Çeyrek
|747
|764
|-11,26
|
|Gümüş.Ons
|27,00
|27,03
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|0,09
|
|B. Petrol
|44,99
|44,99
|-0,38
|
Seans Raporu
10:32
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10:43XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 24 kaybederek (% -0.41 ) 1, 034
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10:43
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