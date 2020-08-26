***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.08.2020 12:48
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 25.08.2020 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.569256 TL dir. 25.08.2020 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 6.83 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 25.08.2020 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871232
BIST
14:261.099
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 6,89
|Açılış
|: 1.090
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
1.105
En Düşük
1.086
14:267,3654
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0248
|Açılış
|: 7,3820
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4340
|
7,4161
En Düşük
7,3356
14:268,7013
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0453
|Açılış
|: 8,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7650
|
8,7855
En Düşük
8,6737
14:26453,42
En Yüksek
|Değişim
|: -1,10%
|| -5,03
|Açılış
|: 453,42
|
|Önceki Kapanış
|: 458,44
|
460,21
En Düşük
452,54
BIST En Aktif Hisseler14:26
|DMSAS
|5,94
|82.108.038
|% 10,00
|
|INTEM
|15,73
|3.422.355
|% 10,00
|
|IZMDC
|21,56
|16.139.159
|% 10,00
|
|KENT
|408,10
|5.357.537
|% 10,00
|
|CRFSA
|6,83
|10.359.239
|% 9,98
|
|DGGYO
|12,19
|31.436.143
|% -9,97
|
|PKENT
|700,00
|463.020
|% -7,89
|
|NIBAS
|15,00
|1.710.970
|% -6,83
|
|BURCE
|19,99
|1.814.366
|% -5,97
|
|DOBUR
|25,70
|580.071
|% -4,89
|
|SISE
|6,18
|996.006.013
|% 3,34
|
|SASA
|15,41
|617.837.486
|% -4,29
|
|GARAN
|6,90
|617.791.084
|% 1,92
|
|THYAO
|11,13
|402.364.855
|% -0,62
|
|GUSGR
|6,36
|394.612.479
|% 2,09
|
|SISE
|6,18
|996.006.013
|% 3,34
|
|YKBNK
|2,07
|293.451.310
|% 0,49
|
|EKGYO
|1,87
|259.714.666
|% -0,53
|
|KRDMD
|2,93
|337.483.430
|% 0,00
|
|GARAN
|6,90
|617.791.084
|% 1,92
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3577
|7,3654
|% -0,34
|
|Euro
|8,6878
|8,7013
|% -0,52
|
|Sterlin
|9,6351
|9,6834
|% -0,63
|
|Frank
|8,0505
|8,0990
|% -0,77
|
|Riyal
|1,9531
|1,9629
|% -0,64
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.919
|-8,99
|
|Altın Gr.
|453
|453
|-5,30
|
|Cumhuriyet
|3.017
|3.063
|-17,00
|
|Tam
|3.003
|3.078
|-26,06
|
|Yarım
|1.451
|1.489
|-12,61
|
|Çeyrek
|728
|744
|-6,30
|
|Gümüş.Ons
|26,42
|26,46
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,24
|6,25
|-0,06
|
|B. Petrol
|46,17
|46,17
|-0,12
|
Seans Raporu
14:26
daha fazla
-
14:41EDIP
Yüzde 9.09 oranında artışla 2.52 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 520, 721 adet işlem
-
14:40IHGZT
Yüzde 5.04 oranında artışla 2.92 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 424, 870 adet işlem
-
14:39PINSU
Yüzde 4.52 oranında artışla 6.01 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 491, 394 adet işlem
-
14:37XU100
Endeks 1, 101 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 8 üstünde . İşlem hacmi 9, 538.00 milyon TL de
-
14:35ORMA
Yüzde 6.28 oranında artışla 9.99 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 515 adet işlem