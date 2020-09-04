***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.09.2020 13:00
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 03.09.2020 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.559580 TL dir. 03.09.2020 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 6.38 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 03.09.2020 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873284
BIST
14:261.081
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 5,14
|Açılış
|: 1.076
|
|Önceki Kapanış
|: 1.076
|
1.085
En Düşük
1.073
14:267,4420
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0093
|Açılış
|: 7,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4490
|
7,4557
En Düşük
7,4158
14:268,8137
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0005
|Açılış
|: 8,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7900
|
8,8343
En Düşük
8,7885
14:26463,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 2,52
|Açılış
|: 463,91
|
|Önceki Kapanış
|: 461,27
|
464,54
En Düşük
460,31
BIST En Aktif Hisseler14:25
|KSTUR
|85,80
|307.906
|% 10,00
|
|MMCAS
|2,75
|223.435
|% 10,00
|
|YONGA
|38,06
|1.197.177
|% 10,00
|
|TKURU
|227,80
|1.614.874
|% 10,00
|
|ARMDA
|47,18
|5.245.007
|% 9,98
|
|PEKGY
|12,78
|76.040.396
|% -9,94
|
|CRDFA
|7,18
|16.161.495
|% -9,91
|
|VAKKO
|5,57
|115.661.238
|% -7,32
|
|BMELK
|4,70
|590.331
|% -6,75
|
|INTEM
|19,04
|9.877.708
|% -6,39
|
|SISE
|6,18
|1.054.929.508
|% 1,98
|
|FENER
|35,80
|634.748.757
|% 4,92
|
|GSRAY
|3,61
|524.140.143
|% -1,10
|
|ASELS
|16,91
|500.705.132
|% 0,06
|
|GARAN
|6,78
|377.749.175
|% 0,30
|
|SISE
|6,18
|1.054.929.508
|% 1,98
|
|GSRAY
|3,61
|524.140.143
|% -1,10
|
|EKGYO
|1,72
|208.934.176
|% 0,00
|
|GSDHO
|2,30
|263.939.652
|% 6,48
|
|KRDMD
|2,98
|311.908.434
|% 0,34
|
|14:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4369
|7,4415
|% 0,12
|
|Euro
|8,8088
|8,8153
|% 0,02
|
|Sterlin
|9,8472
|9,8966
|% 0,09
|
|Frank
|8,1327
|8,1817
|% -0,06
|
|Riyal
|1,9773
|1,9872
|% 0,11
|
|14:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.939
|1.939
|8,13
|
|Altın Gr.
|463
|464
|2,31
|
|Cumhuriyet
|3.080
|3.127
|4,00
|
|Tam
|3.065
|3.143
|7,59
|
|Yarım
|1.482
|1.520
|3,68
|
|Çeyrek
|743
|760
|1,83
|
|Gümüş.Ons
|26,82
|26,86
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|0,05
|
|B. Petrol
|44,34
|44,34
|0,27
|