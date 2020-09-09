***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.09.2020 10:18
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketia göre pay başına net aktif değeri 1.566398 TL dir. 08.09.2020 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 6.34 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 08.09.2020 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874098
BIST
11:501.092
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,26
|Açılış
|: 1.089
|
|Önceki Kapanış
|: 1.090
|
1.095
En Düşük
1.087
11:507,4945
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0122
|Açılış
|: 7,5060
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5050
|
7,4946
En Düşük
7,4760
11:508,8187
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0062
|Açılış
|: 8,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8250
|
8,8288
En Düşük
8,7995
11:50465,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,25
|Açılış
|: 465,09
|
|Önceki Kapanış
|: 464,83
|
465,77
En Düşük
462,93
BIST En Aktif Hisseler11:48
|FMIZP
|88,00
|20.820.160
|% 10,00
|
|COSMO
|3,85
|348.567
|% 10,00
|
|MRSHL
|226,80
|24.648.642
|% 9,99
|
|KONYA
|442,00
|26.668.241
|% 9,98
|
|TKURU
|303,00
|202.707
|% 9,98
|
|DOBUR
|24,30
|14.580
|% -10,00
|
|PKENT
|998,00
|64.870
|% -9,99
|
|LUKSK
|24,18
|2.437.683
|% -9,98
|
|KSTUR
|93,35
|314.123
|% -9,98
|
|TDGYO
|6,46
|9.141.757
|% -9,90
|
|AFYON
|4,23
|332.040.306
|% 5,22
|
|FENER
|49,14
|302.079.676
|% 9,74
|
|TSPOR
|6,96
|301.924.162
|% 6,91
|
|GSRAY
|4,71
|256.280.050
|% 8,28
|
|THYAO
|10,78
|244.022.903
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,77
|198.906.539
|% -2,21
|
|ODAS
|2,56
|233.562.416
|% 2,40
|
|AFYON
|4,23
|332.040.306
|% 5,22
|
|GSRAY
|4,71
|256.280.050
|% 8,28
|
|VKGYO
|3,48
|183.811.122
|% 3,88
|
|11:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4912
|7,4948
|% 0,17
|
|Euro
|8,8113
|8,8175
|% 0,06
|
|Sterlin
|9,6712
|9,7197
|% -0,16
|
|Frank
|8,1272
|8,1761
|% 0,08
|
|Riyal
|1,9916
|2,0016
|% 0,12
|
|11:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.927
|-4,71
|
|Altın Gr.
|464
|465
|-0,23
|
|Cumhuriyet
|3.070
|3.117
|-1,00
|
|Tam
|3.060
|3.137
|1,37
|
|Yarım
|1.479
|1.518
|0,66
|
|Çeyrek
|742
|759
|0,33
|
|Gümüş.Ons
|26,60
|26,64
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|0,00
|
|B. Petrol
|40,20
|40,20
|0,42
|
Seans Raporu
11:48
daha fazla
-
11:58EGEEN
Yüzde 4.51 oranında artışla 746.70 lira fiyatla işlem gören hissede 73, 123 adet işlem
-
11:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, KOZAA, TCELL
-
11:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ARCLK, BIMAS, DOHOL
-
11:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 64 artarak (% 0.16 ) 1, 002
-
11:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MMCAS, UZERB, EMNIS, COSMO, TKURU, YONGA, SUMAS