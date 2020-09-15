***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.09.2020 13:33
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 14.09.2020 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.572974 TL dir. 14.09.2020 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 6.61 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 14.09.2020 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875085
BIST
14:031.118
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 10,77
|Açılış
|: 1.111
|
|Önceki Kapanış
|: 1.107
|
1.119
En Düşük
1.111
14:037,4883
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0041
|Açılış
|: 7,5080
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,4993
En Düşük
7,4694
14:038,9095
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0219
|Açılış
|: 8,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8900
|
8,9259
En Düşük
8,8633
14:03474,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 3,78
|Açılış
|: 474,55
|
|Önceki Kapanış
|: 470,77
|
474,85
En Düşük
470,02
BIST En Aktif Hisseler14:03
|CRFSA
|12,32
|3.858.390
|% 10,00
|
|KERVN
|0,44
|1.464.294
|% 10,00
|
|YBTAS
|11.146,90
|613.084
|% 10,00
|
|TKURU
|443,50
|841.320
|% 10,00
|
|TACTR
|8,36
|1.033.137
|% 10,00
|
|PKENT
|985,60
|1.018.125
|% -10,00
|
|FENER
|34,04
|48.850.079
|% -9,99
|
|TSPOR
|4,94
|36.674.727
|% -9,85
|
|GSRAY
|3,67
|63.700.713
|% -8,25
|
|BJKAS
|3,41
|27.644.891
|% -7,84
|
|KRDMD
|3,14
|1.059.177.080
|% -0,32
|
|PETKM
|4,43
|795.571.559
|% 3,02
|
|SISE
|6,40
|349.013.075
|% -0,47
|
|ECILC
|6,85
|269.327.249
|% 3,32
|
|ZOREN
|2,77
|243.295.937
|% 1,84
|
|KRDMD
|3,14
|1.059.177.080
|% -0,32
|
|PETKM
|4,43
|795.571.559
|% 3,02
|
|IHLAS
|1,05
|115.704.807
|% -0,94
|
|EKGYO
|1,85
|167.425.222
|% 1,09
|
|ZOREN
|2,77
|243.295.937
|% 1,84
|
|14:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4863
|7,4883
|% 0,05
|
|Euro
|8,9042
|8,9095
|% 0,25
|
|Sterlin
|9,6400
|9,6883
|% 0,59
|
|Frank
|8,2386
|8,2882
|% 0,42
|
|Riyal
|1,9902
|2,0002
|% 0,06
|
|14:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.970
|1.971
|13,93
|
|Altın Gr.
|474
|474
|3,02
|
|Cumhuriyet
|3.136
|3.184
|11,00
|
|Tam
|3.123
|3.200
|12,16
|
|Yarım
|1.509
|1.548
|5,88
|
|Çeyrek
|757
|774
|2,94
|
|Gümüş.Ons
|27,52
|27,56
|0,44
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,62
|0,09
|
|B. Petrol
|40,25
|40,25
|0,64
|
Seans Raporu
14:03
daha fazla
-
14:17
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, SISE, KRDMD
-
14:17
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PETKM, DOHOL, MGROS
-
14:17XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 93 artarak (% 0.98 ) 1, 025
-
14:17
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SELGD, EGCYH, EKIZ, MEGAP, KERVN, MMCAS, MEGAP, HURGZ, MERIT, VANGD
-
14:17
KERVN, SODSN, BRKSN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında