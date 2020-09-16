***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.09.2020 11:27
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 15.09.2020 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.574255 TL dir. 15.09.2020 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 6.58 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 15.09.2020 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875247
BIST
14:291.112
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,15
|Açılış
|: 1.114
|
|Önceki Kapanış
|: 1.111
|
1.117
En Düşük
1.111
14:297,4960
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0061
|Açılış
|: 7,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,5002
En Düşük
7,4774
14:298,8981
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0225
|Açılış
|: 8,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8650
|
8,9010
En Düşük
8,8600
14:29473,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 2,67
|Açılış
|: 473,46
|
|Önceki Kapanış
|: 470,79
|
474,46
En Düşük
469,67
BIST En Aktif Hisseler14:29
|VAKFN
|4,00
|14.485.602
|% 1.155,91
|
|AKMGY
|46,44
|10.336.396
|% 10,00
|
|IDEAS
|6,60
|4.888.893
|% 10,00
|
|POLTK
|209,00
|1.299.570
|% 10,00
|
|SNKRN
|2,75
|1.669.466
|% 10,00
|
|LKMNH
|12,07
|31.688.478
|% -9,59
|
|ETILR
|3,10
|1.018.241
|% -8,01
|
|BASCM
|4,70
|190.097
|% -6,19
|
|FENER
|32,16
|223.328.325
|% -5,52
|
|ALMAD
|1,39
|1.530.599
|% -4,79
|
|SASA
|16,94
|531.882.392
|% 4,12
|
|PETKM
|4,37
|421.886.039
|% -0,68
|
|SISE
|6,42
|367.819.664
|% 1,10
|
|AVOD
|3,92
|231.362.510
|% 6,52
|
|FENER
|32,16
|223.328.325
|% -5,52
|
|EKGYO
|1,81
|155.800.990
|% 0,00
|
|ADESE
|2,17
|168.904.155
|% 2,36
|
|AVOD
|3,92
|231.362.510
|% 6,52
|
|SISE
|6,42
|367.819.664
|% 1,10
|
|CEMAS
|1,62
|87.054.358
|% 3,18
|
|14:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4917
|7,4960
|% 0,08
|
|Euro
|8,8931
|8,8981
|% 0,25
|
|Sterlin
|9,6876
|9,7362
|% 0,62
|
|Frank
|8,2358
|8,2854
|% 0,23
|
|Riyal
|1,9916
|2,0016
|% 0,01
|
|14:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.964
|1.965
|10,39
|
|Altın Gr.
|473
|473
|2,49
|
|Cumhuriyet
|3.136
|3.183
|20,00
|
|Tam
|3.122
|3.199
|19,72
|
|Yarım
|1.509
|1.548
|9,54
|
|Çeyrek
|757
|774
|4,77
|
|Gümüş.Ons
|27,28
|27,32
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,58
|6,59
|0,05
|
|B. Petrol
|41,45
|41,45
|0,92
|
Seans Raporu
14:29
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-
14:43XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 86 artarak (% 0.15 ) 1, 244
-
14:43
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GUSGR, SASA, PETKM
-
14:43XU100
Endeks 1, 113 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 14 üstünde . İşlem hacmi 6, 119.00 milyon TL de
-
14:43BRMEN
Yüzde 6.18 oranında artışla 2.75 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 051, 568 adet işlem
-
14:42COSMO
Yüzde 6.38 oranında artışla 5.00 lira fiyatla işlem gören hissede 178, 555 adet işlem