***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.09.2020 09:56
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 16.09.2020 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.572437 TL dir. 16.09.2020 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 6.53 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 16.09.2020 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875374
BIST
11:141.104
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -3,57
|Açılış
|: 1.106
|
|Önceki Kapanış
|: 1.107
|
1.108
En Düşük
1.103
11:147,5378
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0336
|Açılış
|: 7,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5240
|
7,5439
En Düşük
7,4825
11:148,9087
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0412
|Açılış
|: 8,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8700
|
8,9098
En Düşük
8,8040
11:14470,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -2,19
|Açılış
|: 470,83
|
|Önceki Kapanış
|: 473,02
|
473,16
En Düşük
466,85
BIST En Aktif Hisseler11:14
|BALAT
|3,96
|2.699.069
|% 10,00
|
|YBTAS
|13.488,00
|310.224
|% 10,00
|
|EMNIS
|17,07
|545.967
|% 9,99
|
|MERIT
|96,85
|237.379
|% 9,99
|
|SODSN
|20,36
|689.390
|% 9,99
|
|KENT
|386,40
|985.320
|% -9,99
|
|EKIZ
|10,47
|3.953.619
|% -9,97
|
|IZTAR
|6,48
|2.284.835
|% -9,87
|
|TDGYO
|6,67
|6.242.634
|% -9,74
|
|PKENT
|975,00
|7.800
|% -9,64
|
|KRDMD
|3,13
|270.980.871
|% -1,26
|
|AVOD
|4,36
|258.863.676
|% 7,92
|
|RTALB
|52,90
|172.877.218
|% 3,32
|
|PETKM
|4,33
|158.319.101
|% -0,46
|
|SISE
|6,39
|152.970.171
|% 0,00
|
|IHLAS
|1,07
|100.398.190
|% -1,83
|
|KRDMD
|3,13
|270.980.871
|% -1,26
|
|AVOD
|4,36
|258.863.676
|% 7,92
|
|DOHOL
|2,25
|103.112.302
|% 1,81
|
|TSKB
|1,07
|49.529.043
|% -1,83
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5360
|7,5378
|% 0,45
|
|Euro
|8,9025
|8,9087
|% 0,46
|
|Sterlin
|9,7267
|9,7755
|% 0,21
|
|Frank
|8,2379
|8,2875
|% 0,20
|
|Riyal
|2,0038
|2,0138
|% 0,41
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.943
|1.943
|-16,18
|
|Altın Gr.
|471
|471
|-1,86
|
|Cumhuriyet
|3.134
|3.182
|19,00
|
|Tam
|3.119
|3.197
|17,51
|
|Yarım
|1.508
|1.546
|8,48
|
|Çeyrek
|756
|773
|4,24
|
|Gümüş.Ons
|26,80
|26,82
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|6,49
|6,50
|-0,06
|
|B. Petrol
|41,92
|41,92
|-0,30
|
Seans Raporu
11:14
daha fazla
-
11:29XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 2 kaybederek (% -0.34 ) 1, 232
-
11:29XU100
Endeks 1, 103 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 35 altında . İşlem hacmi 3, 301.00 milyon TL de
-
11:29LKMNH
Yüzde -8.40 oranında düşüşle 11.01 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 191, 521 adet işlem
-
11:28TUCLK
Yüzde -7.07 oranında düşüşle 6.05 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 799, 895 adet işlem
-
11:27NIBAS
Yüzde -4.61 oranında düşüşle 20.70 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 978 adet işlem