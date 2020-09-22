***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.09.2020 10:58
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 21.09.2020 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.560948 TL dir. 21.09.2020 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 6.37 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 21.09.2020 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876127
BIST
12:161.092
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 5,18
|Açılış
|: 1.089
|
|Önceki Kapanış
|: 1.087
|
1.094
En Düşük
1.085
12:167,6478
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0157
|Açılış
|: 7,6830
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6620
|
7,6695
En Düşük
7,6111
12:168,9768
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0028
|Açılış
|: 8,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9800
|
8,9988
En Düşük
8,9625
12:16468,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,95
|Açılış
|: 468,53
|
|Önceki Kapanış
|: 469,48
|
471,26
En Düşük
466,32
BIST En Aktif Hisseler12:13
|IDGYO
|6,27
|7.904.702
|% 10,00
|
|ISBIR
|2.142,90
|1.577.174
|% 10,00
|
|CRFSA
|19,82
|12.572.916
|% 9,99
|
|TLMAN
|31,26
|7.763.358
|% 9,99
|
|TKURU
|584,40
|369.341
|% 9,99
|
|PKENT
|809,20
|76.065
|% -10,00
|
|KENT
|369,40
|622.439
|% -9,99
|
|KSTUR
|167,70
|259.767
|% -9,98
|
|IZMDC
|18,35
|295.380
|% -9,96
|
|TGSAS
|8,87
|20.251.597
|% -9,95
|
|SISE
|6,55
|729.266.119
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,21
|418.613.207
|% 0,94
|
|PETKM
|4,20
|284.337.475
|% 0,96
|
|TCELL
|14,90
|154.980.445
|% 1,43
|
|ISGYO
|1,75
|153.605.321
|% 3,55
|
|KRDMD
|3,21
|418.613.207
|% 0,94
|
|SISE
|6,55
|729.266.119
|% 0,00
|
|ISGYO
|1,75
|153.605.321
|% 3,55
|
|EKGYO
|1,73
|126.113.278
|% 0,00
|
|PETKM
|4,20
|284.337.475
|% 0,96
|
|12:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6415
|7,6461
|% 0,18
|
|Euro
|8,9727
|8,9808
|% 0,01
|
|Sterlin
|9,7759
|9,8249
|% 0,22
|
|Frank
|8,3222
|8,3723
|% 0,11
|
|Riyal
|2,0349
|2,0451
|% 0,28
|
|12:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.904
|1.904
|-8,56
|
|Altın Gr.
|468
|468
|-1,70
|
|Cumhuriyet
|3.114
|3.162
|14,00
|
|Tam
|3.098
|3.175
|10,24
|
|Yarım
|1.497
|1.536
|4,96
|
|Çeyrek
|751
|768
|2,48
|
|Gümüş.Ons
|24,21
|24,25
|-0,51
|
|Gümüş Gr.
|5,94
|5,95
|-0,13
|
|B. Petrol
|41,83
|41,83
|0,39
|
Seans Raporu
12:13
daha fazla
-
12:26MERKO
Yüzde 9.87 oranında artışla 6.79 lira fiyatla işlem gören hissede 172, 704 adet işlem
-
12:24OYLUM
Yüzde 9.85 oranında artışla 5.02 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 240, 599 adet işlem
-
12:22
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KCHOL, SAHOL, KOZAA
-
12:22XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 02 artarak (% 0.40 ) 999
-
12:22
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MMCAS, OZRDN, SELGD, BASCM, BALAT, RODRG, UZERB, KERVN, ISBIR, GOODY