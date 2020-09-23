***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.09.2020 10:42
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 22.09.2020 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.565176 TL dir. 22.09.2020 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 6.32 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 22.09.2020 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876265
BIST
15:241.105
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 8,49
|Açılış
|: 1.101
|
|Önceki Kapanış
|: 1.096
|
1.106
En Düşük
1.099
15:247,6937
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0314
|Açılış
|: 7,7160
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6830
|
7,6950
En Düşük
7,6530
15:249,0001
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0215
|Açılış
|: 9,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9950
|
9,0074
En Düşük
8,9397
15:24465,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -2,47
|Açılış
|: 465,92
|
|Önceki Kapanış
|: 468,39
|
470,11
En Düşük
462,36
BIST En Aktif Hisseler15:24
|ACSEL
|13,42
|3.795.748
|% 10,00
|
|INFO
|11,44
|38.749.917
|% 10,00
|
|ADESE
|2,31
|364.722.303
|% 10,00
|
|RODRG
|6,38
|2.590.637
|% 10,00
|
|DARDL
|15,18
|8.467.513
|% 10,00
|
|YONGA
|48,16
|1.827.142
|% -9,98
|
|SONME
|18,60
|52.022.780
|% -9,97
|
|SODSN
|20,22
|785.476
|% -9,97
|
|SUMAS
|35,50
|629.699
|% -9,97
|
|UFUK
|13,40
|789.528
|% -9,95
|
|SISE
|6,84
|1.656.482.176
|% 2,24
|
|PETKM
|4,20
|879.052.038
|% -0,71
|
|KRDMD
|3,34
|788.156.349
|% 1,83
|
|ADESE
|2,31
|364.722.303
|% 10,00
|
|GARAN
|6,57
|326.701.011
|% 1,55
|
|SISE
|6,84
|1.656.482.176
|% 2,24
|
|KRDMD
|3,34
|788.156.349
|% 1,83
|
|PETKM
|4,20
|879.052.038
|% -0,71
|
|ADESE
|2,31
|364.722.303
|% 10,00
|
|IHLAS
|1,09
|150.881.735
|% 2,83
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6896
|7,6937
|% 0,41
|
|Euro
|8,9894
|9,0001
|% 0,24
|
|Sterlin
|9,7622
|9,8111
|% 0,28
|
|Frank
|8,3144
|8,3645
|% 0,17
|
|Riyal
|2,0443
|2,0546
|% 0,33
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|466
|466
|-2,49
|
|Cumhuriyet
|3.100
|3.150
|-26,00
|
|Tam
|3.080
|3.157
|-35,33
|
|Yarım
|1.489
|1.527
|-17,10
|
|Çeyrek
|747
|763
|-8,55
|
Seans Raporu
15:24
daha fazla
-
15:34IZFAS
Yüzde 9.85 oranında artışla 4.35 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 169, 523 adet işlem
-
15:33XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 86 artarak (% 0.81 ) 1, 234
-
15:33
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi SISE, KRDMD, PETKM
-
15:33
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse SISE, PETKM, KRDMD
-
15:33XU100
Endeks 1, 105 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 8 üstünde . İşlem hacmi 9, 589.00 milyon TL de