***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.09.2020 11:14
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 23.09.2020 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.570100 TL dir. 23.09.2020 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 6.36 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP't
12:301.102
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,50
|Açılış
|: 1.099
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103
|
1.104
En Düşük
1.097
12:307,7067
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0058
|Açılış
|: 7,7340
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7360
|
7,7185
En Düşük
7,6795
12:308,9787
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0026
|Açılış
|: 8,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0050
|
9,0226
En Düşük
8,9504
12:30458,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -2,84
|Açılış
|: 458,80
|
|Önceki Kapanış
|: 461,64
|
463,62
En Düşük
456,99
BIST En Aktif Hisseler12:30
|CRFSA
|23,98
|21.045.006
|% 10,00
|
|HURGZ
|2,20
|7.752.710
|% 10,00
|
|AKMGY
|70,40
|1.866.445
|% 10,00
|
|AYCES
|113,40
|1.607.353
|% 9,99
|
|UZERB
|17,73
|41.967
|% 9,99
|
|UTPYA
|10,80
|10.288.489
|% -10,00
|
|SONME
|16,74
|12.203.708
|% -10,00
|
|UFUK
|12,06
|257.409
|% -10,00
|
|SODSN
|18,20
|191.682
|% -9,99
|
|BEYAZ
|9,29
|8.204.654
|% -9,98
|
|SISE
|6,82
|594.465.961
|% 0,44
|
|KRDMD
|3,27
|525.173.938
|% -0,61
|
|ADESE
|2,37
|326.226.761
|% 2,60
|
|DOHOL
|2,37
|225.539.609
|% 2,60
|
|GARAN
|6,61
|194.950.062
|% 0,46
|
|KRDMD
|3,27
|525.173.938
|% -0,61
|
|ADESE
|2,37
|326.226.761
|% 2,60
|
|SKBNK
|1,56
|185.158.382
|% 1,30
|
|DOHOL
|2,37
|225.539.609
|% 2,60
|
|SISE
|6,82
|594.465.961
|% 0,44
|
|12:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7031
|7,7067
|% 0,08
|
|Euro
|8,9710
|8,9787
|% 0,03
|
|Sterlin
|9,7835
|9,8325
|% 0,08
|
|Frank
|8,2950
|8,3450
|% -0,13
|
|Riyal
|2,0480
|2,0583
|% 0,01
|
|12:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.850
|-13,43
|
|Altın Gr.
|459
|459
|-2,69
|
|Cumhuriyet
|3.050
|3.100
|-27,00
|
|Tam
|3.037
|3.112
|-33,51
|
|Yarım
|1.468
|1.505
|-16,21
|
|Çeyrek
|736
|753
|-8,11
|
|Gümüş.Ons
|22,08
|22,12
|-0,67
|
|Gümüş Gr.
|5,47
|5,48
|-0,17
|
|B. Petrol
|41,58
|41,58
|-0,19
|