***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.09.2020 12:08
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 24.09.2020 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.587455 TL dir. 24.09.2020 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 6.35 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 24.09.2020 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876668
BIST
12:011.132
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 12,62
|Açılış
|: 1.129
|
|Önceki Kapanış
|: 1.120
|
1.135
En Düşük
1.129
12:017,5795
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,0459
|Açılış
|: 7,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6850
|
7,6380
En Düşük
7,5122
12:018,8392
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -0,0640
|Açılış
|: 8,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9100
|
8,9200
En Düşük
8,7728
12:01455,28
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -2,68
|Açılış
|: 455,28
|
|Önceki Kapanış
|: 457,96
|
459,10
En Düşük
452,15
BIST En Aktif Hisseler12:01
|MERKO
|9,02
|32.474.042
|% 10,00
|
|VANGD
|4,73
|3.989.504
|% 10,00
|
|TKURU
|777,70
|3.358.886
|% 10,00
|
|JANTS
|198,00
|1.862.982
|% 10,00
|
|KSTUR
|209,00
|162.602
|% 10,00
|
|AYCES
|102,10
|19.249.811
|% -9,96
|
|ARTI
|6,89
|1.125.950
|% -9,93
|
|MMCAS
|7,62
|568.422
|% -9,93
|
|BEYAZ
|8,37
|9.127.435
|% -9,90
|
|OYLUM
|5,53
|108.423.326
|% -8,90
|
|GARAN
|7,32
|1.518.255.257
|% 4,42
|
|ASELS
|17,23
|557.873.726
|% 1,53
|
|AKBNK
|5,18
|381.828.430
|% 2,78
|
|ODAS
|2,68
|300.788.193
|% 2,29
|
|VAKBN
|4,22
|271.420.610
|% 1,93
|
|GARAN
|7,32
|1.518.255.257
|% 4,42
|
|ODAS
|2,68
|300.788.193
|% 2,29
|
|HURGZ
|2,06
|210.475.839
|% -6,36
|
|IHLGM
|1,49
|141.976.462
|% -3,87
|
|YKBNK
|2,17
|177.985.741
|% 2,84
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5780
|7,5795
|% -0,60
|
|Euro
|8,8330
|8,8392
|% -0,72
|
|Sterlin
|9,6309
|9,6792
|% -0,59
|
|Frank
|8,1293
|8,1783
|% -0,79
|
|Riyal
|2,0116
|2,0216
|% -0,76
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.872
|1.873
|4,45
|
|Altın Gr.
|456
|456
|-1,86
|
|Cumhuriyet
|3.040
|3.086
|-4,00
|
|Tam
|3.022
|3.100
|-2,99
|
|Yarım
|1.460
|1.500
|-1,45
|
|Çeyrek
|733
|750
|-0,72
|
|Gümüş.Ons
|23,19
|23,23
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|5,65
|5,66
|-0,02
|
|B. Petrol
|42,23
|42,23
|0,29
|
Seans Raporu
12:01
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12:10
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler DOHOL, SODA, TRKCM
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12:10XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 42 artarak (% 1.21 ) 1, 040
-
12:10
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VANGD, SUMAS, UZERB, TKURU, DARDL, KSTUR, TACTR, CASA, KERVN
-
12:10
Tabandan işlem gören hisse senetleri : MMCAS, ARTI, BEYAZ
-
12:10
VANGD, CRFSA, BRYAT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında