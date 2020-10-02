***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.10.2020 16:42
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketim Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 01.10.2020 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878040
BIST
18:001.146
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 2,23
|Açılış
|: 1.139
|
|Önceki Kapanış
|: 1.144
|
1.150
En Düşük
1.138
18:007,7682
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0222
|Açılış
|: 7,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7792
En Düşük
7,7250
18:009,1024
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0047
|Açılış
|: 9,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0950
|
9,1311
En Düşük
9,0459
18:00475,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 1,09
|Açılış
|: 475,60
|
|Önceki Kapanış
|: 474,51
|
479,41
En Düşük
469,94
BIST En Aktif Hisseler17:58
|DYOBY
|9,02
|142.238.372
|% 10,00
|
|MERKO
|14,52
|166.599.733
|% 10,00
|
|YAPRK
|70,95
|6.936.824
|% 10,00
|
|OLMIP
|10,45
|6.510.841
|% 10,00
|
|ALCAR
|143,00
|62.635.449
|% 10,00
|
|YBTAS
|16.342,60
|277.824
|% -10,00
|
|TKURU
|838,40
|816.602
|% -9,99
|
|TACTR
|13,96
|2.057.174
|% -9,99
|
|SUMAS
|46,22
|643.430
|% -9,99
|
|ACSEL
|17,49
|46.762.251
|% -9,98
|
|SISE
|7,01
|2.453.359.177
|% 1,45
|
|THYAO
|10,61
|2.442.011.167
|% 0,66
|
|GARAN
|7,13
|1.588.736.212
|% 0,14
|
|ASELS
|18,40
|1.254.107.125
|% -0,70
|
|KRDMD
|3,43
|855.256.114
|% 0,59
|
|SKBNK
|1,62
|576.522.706
|% 3,18
|
|SISE
|7,01
|2.453.359.177
|% 1,45
|
|KRDMD
|3,43
|855.256.114
|% 0,59
|
|THYAO
|10,61
|2.442.011.167
|% 0,66
|
|GARAN
|7,13
|1.588.736.212
|% 0,14
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7574
|7,7629
|% 0,22
|
|Euro
|9,0869
|9,0977
|% 0,00
|
|Sterlin
|10,0176
|10,0678
|% 0,71
|
|Frank
|8,4061
|8,4567
|% 0,14
|
|Riyal
|2,0643
|2,0746
|% 0,31
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.904
|1.905
|-1,46
|
|Altın Gr.
|476
|476
|1,49
|
|Cumhuriyet
|3.143
|3.190
|0,00
|
|Tam
|3.129
|3.208
|3,37
|
|Yarım
|1.512
|1.552
|1,63
|
|Çeyrek
|758
|776
|0,81
|
|Gümüş.Ons
|24,01
|24,04
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,01
|0,08
|
|B. Petrol
|39,45
|39,45
|-1,48
|
Seans Raporu
17:58
daha fazla
-
17:57CMBTN
Yüzde 9.96 oranında artışla 151.30 lira fiyatla işlem gören hissede 83, 961 adet işlem
-
17:54SONME
Yüzde 6.85 oranında artışla 15.60 lira fiyatla işlem gören hissede 187, 684 adet işlem
-
17:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ARCLK, BIMAS, ASELS
-
17:53XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 1 artarak (% 0.20 ) 1, 049
-
17:53
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BRYAT, KAPLM, BMELK, CMBTN, KERVN, SAYAS, PRKAB, VANGD, MERKO, NIBAS