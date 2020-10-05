***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.10.2020 16:47
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 02.10.2020 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.602556 TL dir. 02.10.2020 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 6.38 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 02.10.2020 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878235
BIST
18:051.161
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 15,68
|Açılış
|: 1.151
|
|Önceki Kapanış
|: 1.145
|
1.161
En Düşük
1.151
18:057,7657
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0077
|Açılış
|: 7,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7750
|
7,7883
En Düşük
7,7213
18:059,1586
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0620
|Açılış
|: 9,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0750
|
9,1652
En Düşük
9,0574
18:05477,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 3,90
|Açılış
|: 477,77
|
|Önceki Kapanış
|: 473,87
|
478,80
En Düşük
469,94
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KATMR
|5,94
|113.019.695
|% 10,00
|
|CRFSA
|31,24
|102.104.345
|% 10,00
|
|FORMT
|4,40
|32.723.030
|% 10,00
|
|ITTFH
|5,72
|138.007.060
|% 10,00
|
|ARMDA
|62,15
|14.884.328
|% 10,00
|
|TKURU
|754,60
|1.325.832
|% -10,00
|
|YONGA
|39,60
|5.268.121
|% -10,00
|
|KAPLM
|17,51
|1.486.187
|% -9,88
|
|RODRG
|10,54
|5.650.947
|% -9,06
|
|DENGE
|4,44
|1.283.310
|% -5,53
|
|SISE
|7,04
|1.254.777.286
|% 0,00
|
|ASELS
|18,72
|864.561.933
|% 1,74
|
|GARAN
|7,17
|740.885.806
|% 0,84
|
|KRDMD
|3,50
|681.136.092
|% 1,74
|
|THYAO
|10,68
|545.981.884
|% 0,56
|
|KRDMD
|3,50
|681.136.092
|% 1,74
|
|EKGYO
|1,77
|331.944.447
|% 1,72
|
|SISE
|7,04
|1.254.777.286
|% 0,00
|
|GSDHO
|2,23
|369.502.341
|% 4,69
|
|ODAS
|3,02
|416.981.182
|% 3,42
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7589
|7,7657
|% 0,10
|
|Euro
|9,1476
|9,1586
|% 0,68
|
|Sterlin
|10,0352
|10,0855
|% 0,28
|
|Frank
|8,4398
|8,4906
|% 0,55
|
|Riyal
|2,0619
|2,0722
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.914
|1.914
|14,95
|
|Altın Gr.
|478
|478
|4,20
|
|Cumhuriyet
|3.151
|3.198
|11,00
|
|Tam
|3.142
|3.221
|17,55
|
|Yarım
|1.518
|1.558
|8,49
|
|Çeyrek
|762
|779
|4,25
|
|Gümüş.Ons
|24,32
|24,36
|0,60
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,07
|0,14
|
|B. Petrol
|41,50
|41,50
|2,23
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU100
Endeks 1, 158 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 15 üstünde . İşlem hacmi 13, 753.00 milyon TL de
-
17:59INFO
Yüzde 9.63 oranında artışla 10.36 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 309, 171 adet işlem
-
17:58POLHO
Yüzde 4.39 oranında artışla 3.33 lira fiyatla işlem gören hissede 119, 350, 617 adet işlem
-
17:57RYSAS
Yüzde 9.97 oranında artışla 7.17 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 556, 895 adet işlem
-
17:56IDEAS
Yüzde 9.52 oranında artışla 10.24 lira fiyatla işlem gören hissede 336, 605 adet işlem