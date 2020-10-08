***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.10.2020 12:37
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 07.10.2020 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.603319 TL dir. 07.10.2020 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 6.44 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 07.10.2020 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879755
BIST
15:411.152
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,69
|Açılış
|: 1.157
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152
|
1.159
En Düşük
1.145
15:417,9328
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0510
|Açılış
|: 7,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8770
|
7,9421
En Düşük
7,8628
15:419,3377
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0613
|Açılış
|: 9,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2400
|
9,3543
En Düşük
9,2582
15:41483,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 4,70
|Açılış
|: 483,26
|
|Önceki Kapanış
|: 478,56
|
483,89
En Düşük
477,18
BIST En Aktif Hisseler15:41
|DYOBY
|13,20
|249.280.725
|% 10,00
|
|IDGYO
|8,03
|2.031.748
|% 10,00
|
|UTPYA
|18,37
|10.275.919
|% 10,00
|
|VANGD
|11,11
|3.008.844
|% 10,00
|
|PRZMA
|6,05
|18.902.409
|% 10,00
|
|TKURU
|550,20
|636.581
|% -10,00
|
|TLMAN
|29,34
|4.371.266
|% -10,00
|
|DIRIT
|2,52
|1.405.905
|% -10,00
|
|MRSHL
|344,40
|2.455.613
|% -9,96
|
|TUCLK
|8,26
|24.439.862
|% -9,92
|
|PETKM
|4,51
|1.047.735.609
|% 2,50
|
|SISE
|6,74
|957.643.971
|% 0,75
|
|ASELS
|18,21
|872.312.854
|% -1,89
|
|TUPRS
|82,10
|743.874.949
|% 2,31
|
|TKNSA
|9,26
|579.163.353
|% -4,93
|
|PETKM
|4,51
|1.047.735.609
|% 2,50
|
|IHLAS
|1,14
|230.432.895
|% 5,56
|
|YYAPI
|1,30
|229.652.629
|% 4,00
|
|YGYO
|1,16
|192.256.392
|% 5,45
|
|SKBNK
|1,69
|269.981.512
|% 0,60
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9267
|7,9328
|% 0,65
|
|Euro
|9,3283
|9,3377
|% 0,66
|
|Sterlin
|10,1902
|10,2413
|% 0,34
|
|Frank
|8,5909
|8,6427
|% 0,34
|
|Riyal
|2,1054
|2,1159
|% 0,47
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.898
|1.899
|11,38
|
|Altın Gr.
|483
|483
|4,56
|
|Cumhuriyet
|3.197
|3.245
|43,00
|
|Tam
|3.181
|3.260
|40,20
|
|Yarım
|1.538
|1.577
|19,45
|
|Çeyrek
|771
|789
|9,72
|
|Gümüş.Ons
|24,05
|24,08
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,11
|6,12
|0,08
|
|B. Petrol
|42,78
|42,78
|0,79
|
Seans Raporu
15:41
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15:54DAGHL
Yüzde 9.96 oranında artışla 10.16 lira fiyatla işlem gören hissede 704, 972 adet işlem
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15:53KLGYO
Yüzde 9.97 oranında artışla 10.59 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 083, 413 adet işlem
-
15:52XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 54 kaybederek (% -0.04 ) 1, 282
-
15:52
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, DYOBY, UTPYA
-
15:52XU100
Endeks 1, 153 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 01 üstünde . İşlem hacmi 13, 461.00 milyon TL de