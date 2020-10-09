***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.10.2020 11:35
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 08.10.2020 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.600136 TL dir. 08.10.2020 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 6.36 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 08.10.2020 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880434
BIST
12:521.157
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 6,99
|Açılış
|: 1.153
|
|Önceki Kapanış
|: 1.150
|
1.159
En Düşük
1.151
12:527,9375
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0060
|Açılış
|: 7,9290
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9390
|
7,9571
En Düşük
7,9037
12:529,3650
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0145
|Açılış
|: 9,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3695
En Düşük
9,3073
12:52487,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 4,50
|Açılış
|: 487,94
|
|Önceki Kapanış
|: 483,44
|
489,10
En Düşük
483,22
BIST En Aktif Hisseler12:52
|IDEAS
|11,66
|4.985.629
|% 10,00
|
|ATSYH
|4,40
|379.971
|% 10,00
|
|VANGD
|12,22
|8.193.266
|% 9,99
|
|KENT
|292,00
|5.511.012
|% 9,98
|
|MERKO
|23,36
|105.668.937
|% 9,98
|
|TKURU
|495,20
|1.150.350
|% -10,00
|
|UZERB
|41,26
|639.365
|% -9,99
|
|EMNIS
|63,55
|217.023
|% -9,99
|
|OLMIP
|11,26
|242.630
|% -9,99
|
|YAPRK
|93,35
|925.285
|% -9,98
|
|SISE
|6,89
|800.845.248
|% 1,47
|
|GARAN
|7,04
|478.012.796
|% 1,00
|
|KRDMD
|3,46
|296.878.999
|% 2,06
|
|KERVT
|7,17
|280.731.435
|% 9,30
|
|TUPRS
|82,45
|256.736.909
|% 0,73
|
|SISE
|6,89
|800.845.248
|% 1,47
|
|TSKB
|1,12
|115.080.268
|% 2,75
|
|KRDMD
|3,46
|296.878.999
|% 2,06
|
|EKGYO
|1,76
|142.432.876
|% 0,57
|
|USAK
|2,23
|173.282.446
|% 6,19
|
|12:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9327
|7,9375
|% -0,08
|
|Euro
|9,3591
|9,3650
|% 0,16
|
|Sterlin
|10,2292
|10,2805
|% -0,09
|
|Frank
|8,6461
|8,6982
|% 0,27
|
|Riyal
|2,1077
|2,1183
|% -0,11
|
|12:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.913
|1.913
|19,05
|
|Altın Gr.
|488
|488
|4,31
|
|Cumhuriyet
|3.227
|3.276
|42,00
|
|Tam
|3.212
|3.292
|36,59
|
|Yarım
|1.552
|1.592
|17,70
|
|Çeyrek
|779
|796
|8,85
|
|Gümüş.Ons
|24,24
|24,27
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|6,18
|6,19
|0,10
|
|B. Petrol
|42,89
|42,89
|-0,45
|