***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.10.2020 09:52
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 12.10.2020 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.615857 TL dir. 12.10.2020 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 6.44 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 12.10.2020 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881014
BIST
11:151.179
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,40
|Açılış
|: 1.181
|
|Önceki Kapanış
|: 1.178
|
1.182
En Düşük
1.175
11:157,9068
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0180
|Açılış
|: 7,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8900
|
7,9108
En Düşük
7,8718
11:159,3293
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0038
|Açılış
|: 9,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2900
|
9,3353
En Düşük
9,2846
11:15487,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,34
|Açılış
|: 487,94
|
|Önceki Kapanış
|: 487,60
|
488,58
En Düşük
483,67
BIST En Aktif Hisseler11:13
|KLGYO
|14,08
|10.237.850
|% 10,00
|
|KLNMA
|54,25
|3.887.772
|% 10,00
|
|DAGHL
|13,31
|285.832
|% 10,00
|
|BMELK
|14,52
|916.285
|% 10,00
|
|KERVN
|2,20
|2.865.980
|% 10,00
|
|DENGE
|4,86
|482.102
|% -10,00
|
|KSTUR
|134,10
|71.073
|% -10,00
|
|MRSHL
|336,60
|430.511
|% -10,00
|
|YAPRK
|75,65
|693.937
|% -9,99
|
|ARTI
|14,42
|140.263
|% -9,99
|
|ODAS
|3,62
|550.531.122
|% 3,72
|
|SASA
|17,54
|241.649.457
|% 3,30
|
|GARAN
|7,12
|241.245.702
|% -0,28
|
|KRDMD
|3,59
|207.762.709
|% 0,28
|
|SISE
|6,88
|200.248.554
|% -0,29
|
|ODAS
|3,62
|550.531.122
|% 3,72
|
|SKBNK
|1,75
|155.475.104
|% 1,74
|
|ISGYO
|2,18
|137.685.891
|% 4,31
|
|KRDMD
|3,59
|207.762.709
|% 0,28
|
|EKGYO
|1,85
|101.683.063
|% 0,54
|
|11:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9061
|7,9098
|% 0,27
|
|Euro
|9,3189
|9,3274
|% -0,06
|
|Sterlin
|10,2623
|10,3138
|% -0,11
|
|Frank
|8,6399
|8,6920
|% 0,02
|
|Riyal
|2,0993
|2,1098
|% 0,16
|
|11:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.921
|1.921
|-2,17
|
|Altın Gr.
|487
|488
|-0,04
|
|Cumhuriyet
|3.224
|3.272
|2,00
|
|Tam
|3.209
|3.289
|-3,43
|
|Yarım
|1.551
|1.591
|-1,66
|
|Çeyrek
|778
|795
|-0,83
|
|Gümüş.Ons
|24,91
|24,96
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,32
|6,33
|-0,04
|
|B. Petrol
|41,84
|41,84
|0,12
|
Seans Raporu
11:13
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-
11:25XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 51 kaybederek (% -0.27 ) 1, 304
-
11:25
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ODAS, TRKCM, GUSGR
-
11:25XU100
Endeks 1, 179 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 07 üstünde . İşlem hacmi 5, 313.00 milyon TL de
-
11:25PRKAB
Yüzde 4.84 oranında artışla 16.68 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 695, 664 adet işlem
-
11:24ERSU
Yüzde 6.59 oranında artışla 6.31 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 296, 944 adet işlem