***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.10.2020 10:02
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 13.10.2020 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.610918 TL dir. 13.10.2020 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 6.45 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 13.10.2020 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881403
BIST
11:251.181
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 6,03
|Açılış
|: 1.177
|
|Önceki Kapanış
|: 1.175
|
1.181
En Düşük
1.173
11:257,9439
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0248
|Açılış
|: 7,9570
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9330
|
7,9502
En Düşük
7,9010
11:259,3341
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0282
|Açılış
|: 9,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3429
En Düşük
9,2816
11:25485,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 3,45
|Açılış
|: 485,00
|
|Önceki Kapanış
|: 481,55
|
485,02
En Düşük
480,20
BIST En Aktif Hisseler11:25
|ESEN
|12,43
|668.498
|% 10,00
|
|KERVN
|2,42
|4.770.539
|% 10,00
|
|DAGHL
|14,64
|2.311.876
|% 9,99
|
|POLTK
|356,60
|2.114.389
|% 9,99
|
|BALAT
|13,10
|3.143.345
|% 9,99
|
|TKURU
|361,10
|579.204
|% -10,00
|
|YAPRK
|68,10
|12.297.222
|% -9,98
|
|EMNIS
|46,36
|284.604
|% -9,98
|
|VANGD
|13,31
|16.209.367
|% -9,95
|
|MERKO
|20,82
|3.051.046
|% -9,95
|
|HLGYO
|2,78
|463.126.530
|% -1,07
|
|SISE
|6,77
|321.297.725
|% 0,45
|
|EKGYO
|1,93
|298.263.087
|% 1,05
|
|KRDMD
|3,63
|258.595.470
|% 0,00
|
|TKFEN
|15,26
|233.428.180
|% 1,46
|
|HLGYO
|2,78
|463.126.530
|% -1,07
|
|TSKB
|1,19
|180.944.250
|% 4,39
|
|EKGYO
|1,93
|298.263.087
|% 1,05
|
|KRDMD
|3,63
|258.595.470
|% 0,00
|
|ISGYO
|2,13
|140.709.957
|% -1,84
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9389
|7,9439
|% 0,31
|
|Euro
|9,3278
|9,3341
|% 0,30
|
|Sterlin
|10,2200
|10,2712
|% 0,07
|
|Frank
|8,6662
|8,7184
|% 0,52
|
|Riyal
|2,1130
|2,1236
|% 0,39
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.896
|1.897
|5,37
|
|Altın Gr.
|484
|485
|3,05
|
|Cumhuriyet
|3.185
|3.233
|-39,00
|
|Tam
|3.176
|3.255
|-33,28
|
|Yarım
|1.535
|1.575
|-16,10
|
|Çeyrek
|770
|787
|-8,05
|
|Gümüş.Ons
|24,16
|24,21
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,18
|6,18
|0,03
|
|B. Petrol
|42,25
|42,25
|-0,19
|
Seans Raporu
11:25
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-
11:41XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 32 artarak (% 0.41 ) 1, 303
-
11:41
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi HLGYO, TSKB, EKGYO
-
11:41XU100
Endeks 1, 181 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 54 üstünde . İşlem hacmi 6, 039.00 milyon TL de
-
11:40YYAPI
Yüzde 4.17 oranında artışla 1.25 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 988, 209 adet işlem
-
11:39VERTU
Yüzde 7.00 oranında artışla 9.48 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 144, 655 adet işlem