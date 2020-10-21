***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.10.2020 13:34
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 20.10.2020 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.631990 TL dir. 20.10.2020 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 6.84 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 20.10.2020 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882820
BIST
17:481.213
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 2,32
|Açılış
|: 1.221
|
|Önceki Kapanış
|: 1.210
|
1.223
En Düşük
1.209
17:487,8197
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,0462
|Açılış
|: 7,8460
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8880
|
7,8826
En Düşük
7,8071
17:489,2892
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0106
|Açılış
|: 9,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3100
|
9,3393
En Düşük
9,2700
17:48485,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 3,29
|Açılış
|: 485,54
|
|Önceki Kapanış
|: 482,24
|
486,07
En Düşük
481,66
BIST En Aktif Hisseler17:46
|KARTN
|1.023,40
|1.755.131
|% 10,00
|
|BEYAZ
|11,00
|1.476.343
|% 10,00
|
|BASCM
|8,36
|619.757
|% 10,00
|
|DAGI
|14,52
|31.732.458
|% 10,00
|
|SANFM
|10,79
|6.102.000
|% 9,99
|
|BRKO
|1,71
|3.724.767
|% -10,00
|
|VANGD
|9,91
|20.453.387
|% -9,99
|
|KLGYO
|14,77
|679.642.912
|% -9,99
|
|FRIGO
|21,08
|720.422
|% -9,99
|
|MERKO
|17,50
|5.407.045
|% -9,98
|
|GARAN
|7,49
|1.360.269.148
|% 0,27
|
|TURSG
|6,23
|1.256.208.571
|% 1,47
|
|SISE
|6,98
|1.022.306.990
|% 0,00
|
|KARSN
|3,28
|967.936.527
|% 4,79
|
|ODAS
|3,43
|809.391.213
|% 0,88
|
|TSKB
|1,69
|767.670.833
|% 9,74
|
|KARSN
|3,28
|967.936.527
|% 4,79
|
|SKBNK
|1,98
|510.186.849
|% -2,94
|
|ODAS
|3,43
|809.391.213
|% 0,88
|
|YKBNK
|2,38
|549.688.371
|% 0,00
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8111
|7,8145
|% -0,65
|
|Euro
|9,2773
|9,2879
|% -0,13
|
|Sterlin
|10,2657
|10,3171
|% 1,13
|
|Frank
|8,6262
|8,6782
|% -0,09
|
|Riyal
|2,0793
|2,0898
|% -0,52
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.930
|1.930
|23,94
|
|Altın Gr.
|485
|486
|3,28
|
|Cumhuriyet
|3.213
|3.261
|21,00
|
|Tam
|3.199
|3.278
|24,26
|
|Yarım
|1.546
|1.586
|11,73
|
|Çeyrek
|775
|793
|5,87
|
|Gümüş.Ons
|25,23
|25,26
|0,62
|
|Gümüş Gr.
|6,34
|6,35
|0,11
|
|B. Petrol
|42,59
|42,59
|-0,57
|
Seans Raporu
17:46
daha fazla
-
17:56XU100
Endeks 1, 214 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 33 üstünde . İşlem hacmi 19, 692.00 milyon TL de
-
17:54EUYO
Yüzde 9.93 oranında artışla 4.98 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 322, 049 adet işlem
-
17:52RALYH
Yüzde 4.10 oranında artışla 5.59 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 493, 561 adet işlem
-
17:51XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 03 artarak (% 0.18 ) 1, 100
-
17:51
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IZFAS, FLAP, TSKB, AYES, RAYSG, SANFM, DAGHL, AKSGY, BASCM, MRGYO