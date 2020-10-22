***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.10.2020 10:50
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 21.10.2020 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.632899 TL dir. 21.10.2020 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 6.85 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 21.10.2020 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883012
BIST
15:161.204
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -7,91
|Açılış
|: 1.214
|
|Önceki Kapanış
|: 1.212
|
1.216
En Düşük
1.197
15:167,9370
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 0,1243
|Açılış
|: 7,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8460
|
7,9799
En Düşük
7,7810
15:169,3886
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 0,1245
|Açılış
|: 9,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2850
|
9,4453
En Düşük
9,2087
15:16486,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 2,68
|Açılış
|: 486,16
|
|Önceki Kapanış
|: 483,49
|
491,61
En Düşük
479,37
BIST En Aktif Hisseler15:16
|KARTN
|1.125,70
|1.228.139
|% 10,00
|
|BEYAZ
|12,10
|2.492.576
|% 10,00
|
|POLTK
|429,00
|1.056.000
|% 10,00
|
|HUBVC
|19,49
|135.295.747
|% 9,99
|
|YAPRK
|45,42
|1.949.619
|% 9,98
|
|VANGD
|8,92
|2.948.702
|% -9,99
|
|KATMR
|3,97
|121.544.040
|% -9,98
|
|AVOD
|11,57
|26.166.376
|% -9,96
|
|BRKO
|1,54
|4.206.039
|% -9,94
|
|EGCYH
|1,36
|1.742.254
|% -9,93
|
|GARAN
|7,22
|2.598.637.347
|% -4,12
|
|TSKB
|1,81
|2.399.141.887
|% 7,10
|
|AKBNK
|5,20
|679.871.305
|% -3,70
|
|VAKBN
|4,18
|589.703.098
|% -3,69
|
|SISE
|6,92
|582.497.755
|% -0,57
|
|TSKB
|1,81
|2.399.141.887
|% 7,10
|
|GARAN
|7,22
|2.598.637.347
|% -4,12
|
|SKBNK
|2,01
|575.810.203
|% 2,03
|
|YKBNK
|2,29
|575.878.341
|% -3,78
|
|VAKBN
|4,18
|589.703.098
|% -3,69
|
|15:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9298
|7,9370
|% 1,59
|
|Euro
|9,3797
|9,3886
|% 1,34
|
|Sterlin
|10,3668
|10,4188
|% 1,24
|
|Frank
|8,7171
|8,7696
|% 1,42
|
|Riyal
|2,1106
|2,1212
|% 1,63
|
|15:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.906
|-18,41
|
|Altın Gr.
|487
|487
|4,00
|
|Cumhuriyet
|3.224
|3.273
|12,00
|
|Tam
|3.206
|3.287
|8,61
|
|Yarım
|1.550
|1.590
|4,17
|
|Çeyrek
|777
|795
|2,08
|
|Gümüş.Ons
|24,59
|24,63
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,29
|-0,01
|
|B. Petrol
|42,01
|42,01
|0,30
|
Seans Raporu
15:16
daha fazla
-
15:27XU100
Endeks 1, 204 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 64 altında . İşlem hacmi 16, 995.00 milyon TL de
-
15:22
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GARAN, AKBNK, VAKBN
-
15:22XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -8, 52 kaybederek (% -0.78 ) 1, 090
-
15:22
Tavandan işlem gören hisse senedleri : COSMO, KAPLM, KONTR, IZFAS, KARTN, POLTK, MARTI, YAPRK, UZERB, AVHOL
-
15:22
Tabandan işlem gören hisse senetleri : TSGYO, KERVN, VANGD, AVOD, EGCYH, EGCYO, ETYAT, BRKO, FORMT, KATMR