***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.10.2020 14:33
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 28.10.2020 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.587908 TL dir. 28.10.2020 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 6.23 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 28.10.2020 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884910
BIST
16:381.105
En Yüksek
|Değişim
|: -1,98%
|| -22,35
|Açılış
|: 1.121
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.121
En Düşük
1.096
16:388,3640
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,0757
|Açılış
|: 8,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2700
|
8,3774
En Düşük
8,2678
16:389,7818
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,1009
|Açılış
|: 9,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,8011
En Düşük
9,6423
16:38507,32
En Yüksek
|Değişim
|: 2,00%
|| 9,93
|Açılış
|: 507,32
|
|Önceki Kapanış
|: 497,38
|
508,64
En Düşük
496,88
BIST En Aktif Hisseler16:38
|KARTN
|1.812,80
|63.517.525
|% 10,00
|
|IZMDC
|23,76
|12.417.974
|% 10,00
|
|EUKYO
|3,30
|726.381
|% 10,00
|
|CASA
|36,30
|1.488.917
|% 10,00
|
|YESIL
|48,26
|14.797.700
|% 9,98
|
|POLTK
|360,00
|575.640
|% -10,00
|
|UZERB
|36,98
|345.504
|% -9,98
|
|ROYAL
|3,79
|976.596
|% -9,98
|
|IZFAS
|6,68
|1.628.112
|% -9,97
|
|ATSYH
|6,08
|1.211.160
|% -9,93
|
|TSKB
|2,09
|5.185.475.655
|% -9,91
|
|GARAN
|6,63
|874.473.111
|% -2,21
|
|PETKM
|4,14
|732.719.023
|% 2,73
|
|SKBNK
|1,83
|722.576.546
|% -7,58
|
|SISE
|6,16
|605.849.034
|% -2,38
|
|TSKB
|2,09
|5.185.475.655
|% -9,91
|
|SKBNK
|1,83
|722.576.546
|% -7,58
|
|ALBRK
|1,61
|367.366.453
|% -9,04
|
|PETKM
|4,14
|732.719.023
|% 2,73
|
|IHLAS
|1,04
|171.684.513
|% -5,45
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3556
|8,3640
|% 0,91
|
|Euro
|9,7665
|9,7818
|% 1,04
|
|Sterlin
|10,8306
|10,8849
|% 1,46
|
|Frank
|9,1086
|9,1635
|% 1,14
|
|Riyal
|2,2249
|2,2360
|% 1,06
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.886
|1.886
|18,41
|
|Altın Gr.
|508
|508
|10,59
|
|Cumhuriyet
|3.360
|3.411
|61,00
|
|Tam
|3.344
|3.428
|56,92
|
|Yarım
|1.616
|1.658
|27,53
|
|Çeyrek
|811
|829
|13,77
|
|Gümüş.Ons
|23,67
|23,70
|0,44
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|0,19
|
|B. Petrol
|37,93
|37,93
|-0,33
|
Seans Raporu
16:38
daha fazla
-
16:51IDEAS
Yüzde -7.14 oranında düşüşle 9.75 lira fiyatla işlem gören hissede 150, 371 adet işlem
-
16:50IHYAY
Yüzde -5.08 oranında düşüşle 1.12 lira fiyatla işlem gören hissede 49, 441, 751 adet işlem
-
16:49MGROS
Yüzde -6.13 oranında düşüşle 37.08 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 809, 454 adet işlem
-
16:48XU100
Endeks 1, 105 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 91 altında . İşlem hacmi 17, 706.00 milyon TL de
-
16:48MEPET
Yüzde -6.51 oranında düşüşle 3.16 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 748, 402 adet işlem