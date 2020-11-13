***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.11.2020 13:33
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 12.11.2020 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.703551 TL dir. 12.11.2020 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 6.36 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 12.11.2020 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888391
BIST
16:281.286
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 14,35
|Açılış
|: 1.277
|
|Önceki Kapanış
|: 1.272
|
1.293
En Düşük
1.273
16:287,6934
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0046
|Açılış
|: 7,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7500
|
7,7482
En Düşük
7,5972
16:289,1050
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0072
|Açılış
|: 9,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1200
|
9,1595
En Düşük
8,9891
16:28467,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 3,54
|Açılış
|: 467,96
|
|Önceki Kapanış
|: 463,90
|
469,95
En Düşük
458,96
BIST En Aktif Hisseler16:28
|KARTN
|2.145,00
|49.212.569
|% 10,00
|
|SEYKM
|13,97
|14.775.414
|% 10,00
|
|MERIT
|74,25
|308.383
|% 10,00
|
|TKURU
|430,50
|6.767.891
|% 9,99
|
|SKTAS
|5,29
|10.537.500
|% 9,98
|
|UZERB
|32,44
|542.890
|% -9,99
|
|OZRDN
|9,89
|1.343.754
|% -9,93
|
|BALAT
|7,29
|201.312
|% -9,89
|
|ETILR
|4,47
|4.567.133
|% -9,88
|
|ATSYH
|4,65
|210.958
|% -9,53
|
|GARAN
|8,82
|3.860.964.669
|% 2,20
|
|KRDMD
|4,33
|2.863.203.691
|% 4,34
|
|YKBNK
|2,91
|1.371.913.716
|% 5,05
|
|AKBNK
|6,32
|1.226.426.510
|% 1,28
|
|PETKM
|4,75
|986.283.779
|% 2,15
|
|KRDMD
|4,33
|2.863.203.691
|% 4,34
|
|YKBNK
|2,91
|1.371.913.716
|% 5,05
|
|GARAN
|8,82
|3.860.964.669
|% 2,20
|
|TSKB
|2,29
|742.362.763
|% 2,69
|
|EKGYO
|1,90
|463.171.511
|% 1,06
|
|16:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6834
|7,6934
|% 0,06
|
|Euro
|9,0837
|9,1050
|% 0,08
|
|Sterlin
|10,1052
|10,1559
|% 0,44
|
|Frank
|8,3871
|8,4376
|% 0,21
|
|Riyal
|2,0470
|2,0572
|% 0,11
|
|16:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.887
|1.888
|12,02
|
|Altın Gr.
|469
|470
|5,68
|
|Cumhuriyet
|3.107
|3.154
|5,00
|
|Tam
|3.096
|3.176
|11,27
|
|Yarım
|1.496
|1.536
|5,45
|
|Çeyrek
|751
|768
|2,72
|
|Gümüş.Ons
|24,67
|24,71
|0,44
|
|Gümüş Gr.
|6,13
|6,13
|0,13
|
|B. Petrol
|42,87
|42,87
|-0,66
|
Seans Raporu
16:28
daha fazla
-
16:38
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler YKBNK, KRDMD, ARCLK
-
16:38XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 76 artarak (% 1.02 ) 1, 166
-
16:38
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CRFSA, MERKO, OSMEN, EMNIS, IZTAR, KLGYO, TKURU, CELHA, SNGYO, KSTUR
-
16:38
OSTIM, MERKO, ADESE değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:38
ATSYH, DITAS, ETILR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında