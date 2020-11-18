***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.11.2020 10:37
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 17.11.2020 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.698881 TL dir. 17.11.2020 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 6.25 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 17.11.2020 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889037
BIST
11:521.280
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 20,44
|Açılış
|: 1.264
|
|Önceki Kapanış
|: 1.260
|
1.281
En Düşük
1.264
11:527,7177
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0182
|Açılış
|: 7,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7750
|
7,7679
En Düşük
7,6812
11:529,1761
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0383
|Açılış
|: 9,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2150
|
9,2231
En Düşük
9,1078
11:52467,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,65
|Açılış
|: 467,56
|
|Önceki Kapanış
|: 465,76
|
468,96
En Düşük
464,34
BIST En Aktif Hisseler11:52
|LINK
|47,32
|5.279.739
|% 10,00
|
|CASA
|55,00
|528.825
|% 10,00
|
|YESIL
|53,10
|5.350.306
|% 9,98
|
|DOAS
|31,60
|107.404.433
|% 9,95
|
|MARKA
|9,85
|3.544.089
|% 9,93
|
|EUYO
|5,67
|3.213.920
|% -10,00
|
|UZERB
|27,94
|110.279
|% -9,99
|
|TKURU
|314,00
|18.526
|% -9,98
|
|POLTK
|269,60
|57.155
|% -9,98
|
|MARTI
|2,99
|5.326.533
|% -9,94
|
|GARAN
|8,73
|1.611.787.710
|% 3,68
|
|YKBNK
|2,79
|772.332.113
|% 4,49
|
|KRDMD
|4,36
|633.913.563
|% 4,31
|
|AKBNK
|6,21
|434.177.131
|% 3,67
|
|THYAO
|11,61
|309.748.708
|% 1,22
|
|YKBNK
|2,79
|772.332.113
|% 4,49
|
|GARAN
|8,73
|1.611.787.710
|% 3,68
|
|KRDMD
|4,36
|633.913.563
|% 4,31
|
|EKGYO
|1,91
|218.200.715
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,49
|116.543.183
|% 2,05
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7148
|7,7177
|% 0,24
|
|Euro
|9,1672
|9,1761
|% 0,42
|
|Sterlin
|10,2178
|10,2690
|% 0,44
|
|Frank
|8,4365
|8,4873
|% 0,22
|
|Riyal
|2,0512
|2,0615
|% 0,22
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.884
|1.884
|2,60
|
|Altın Gr.
|468
|468
|2,02
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|-18,00
|
|Tam
|3.095
|3.173
|-18,63
|
|Yarım
|1.496
|1.535
|-9,01
|
|Çeyrek
|750
|767
|-4,51
|
|Gümüş.Ons
|24,62
|24,66
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,12
|6,13
|0,07
|
|B. Petrol
|44,20
|44,20
|0,45
|
Seans Raporu
11:52
daha fazla
-
12:04BRSAN
Yüzde 4.84 oranında artışla 15.15 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 575, 462 adet işlem
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12:01XU100
Endeks 1, 279 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 55 üstünde . İşlem hacmi 8, 659.00 milyon TL de
-
12:01DAGI
Yüzde 7.33 oranında artışla 10.39 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 092, 155 adet işlem
-
11:59CELHA
Yüzde 8.18 oranında artışla 17.45 lira fiyatla işlem gören hissede 157, 394 adet işlem
-
11:58DESPC
Yüzde 4.57 oranında artışla 12.12 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 199, 347 adet işlem