***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.11.2020 11:03
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 20.11.2020 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.72703 TL dir. 20.11.2020 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 6.67 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 20.11.2020 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889514
BIST
12:181.335
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 10,60
|Açılış
|: 1.329
|
|Önceki Kapanış
|: 1.324
|
1.335
En Düşük
1.323
12:187,7703
En Yüksek
|Değişim
|: 1,99%
|| 0,1513
|Açılış
|: 7,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6800
|
7,8016
En Düşük
7,6149
12:189,2299
En Yüksek
|Değişim
|: 2,08%
|| 0,1882
|Açılış
|: 9,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0850
|
9,2674
En Düşük
9,0241
12:18467,83
En Yüksek
|Değişim
|: 1,96%
|| 8,98
|Açılış
|: 467,83
|
|Önceki Kapanış
|: 458,85
|
470,44
En Düşük
457,94
BIST En Aktif Hisseler12:18
|EGEEN
|1.557,00
|161.048.905
|% 10,00
|
|PKENT
|931,70
|51.244
|% 10,00
|
|YAPRK
|41,80
|202.730
|% 10,00
|
|CASA
|73,20
|1.212.265
|% 9,99
|
|IZTAR
|15,43
|1.065.395
|% 9,98
|
|UZERB
|26,10
|114.501
|% -9,94
|
|MARKA
|7,20
|528.660
|% -9,89
|
|EUYO
|5,10
|702.382
|% -8,60
|
|KAPLM
|27,08
|75.553
|% -4,98
|
|MERIT
|67,00
|30.351
|% -4,96
|
|SISE
|7,18
|1.210.732.902
|% 2,28
|
|EKGYO
|2,04
|990.178.870
|% 5,70
|
|GARAN
|9,31
|968.168.603
|% -1,48
|
|KRDMD
|4,89
|885.734.142
|% 1,66
|
|GUBRF
|50,25
|612.292.418
|% 9,91
|
|EKGYO
|2,04
|990.178.870
|% 5,70
|
|KRDMD
|4,89
|885.734.142
|% 1,66
|
|SISE
|7,18
|1.210.732.902
|% 2,28
|
|ISGYO
|2,11
|244.950.054
|% 5,50
|
|YKBNK
|3,05
|332.144.175
|% -1,29
|
|12:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7629
|7,7703
|% 1,99
|
|Euro
|9,2232
|9,2299
|% 2,08
|
|Sterlin
|10,3729
|10,4250
|% 2,72
|
|Frank
|8,5123
|8,5636
|% 2,22
|
|Riyal
|2,0687
|2,0791
|% 2,13
|
|12:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.870
|1.870
|-2,80
|
|Altın Gr.
|469
|469
|9,77
|
|Cumhuriyet
|3.120
|3.167
|47,00
|
|Tam
|3.101
|3.181
|48,25
|
|Yarım
|1.499
|1.539
|23,34
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,67
|
|Gümüş.Ons
|24,06
|24,10
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,02
|6,03
|0,10
|
|B. Petrol
|46,06
|46,06
|0,99
|
Seans Raporu
12:18
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-
12:30XU100
BIST de işlemler sonlandı ( Günsonu XU100
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12:29XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 87 artarak (% 0.49 ) 1, 205
-
12:29
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CASA, BALAT, IZTAR, TACTR, HLGYO, GLRYH, MTRYO, YAPRK, GUBRF, PKENT
-
12:29
BAKAB, BMELK, DITAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
12:29
ISKUR, UZERB, MARKA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında