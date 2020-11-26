***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.11.2020 09:46
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 25.11.2020 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.729836 TL dir. 25.11.2020 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 6.37 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 25.11.2020 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890077
BIST
11:181.330
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 4,28
|Açılış
|: 1.335
|
|Önceki Kapanış
|: 1.325
|
1.337
En Düşük
1.326
11:187,9211
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0311
|Açılış
|: 7,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0000
|
7,9672
En Düşük
7,9030
11:189,4578
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0238
|Açılış
|: 9,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5000
|
9,5158
En Düşük
9,4132
11:18463,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 1,18
|Açılış
|: 463,16
|
|Önceki Kapanış
|: 461,97
|
464,12
En Düşük
460,11
BIST En Aktif Hisseler11:18
|LOGO
|108,90
|60.527.722
|% 10,00
|
|BALAT
|9,68
|442.850
|% 10,00
|
|CASA
|97,40
|1.110.360
|% 9,99
|
|QNBFB
|84,30
|9.867.257
|% 9,98
|
|TKNSA
|10,03
|27.077.088
|% 9,98
|
|SUMAS
|34,94
|226.271
|% -9,99
|
|KENT
|385,10
|978.539
|% -9,98
|
|IZTAR
|13,76
|510.757
|% -9,95
|
|SANFM
|13,66
|112.367
|% -9,95
|
|ATSYH
|4,20
|13.440
|% -6,67
|
|THYAO
|12,13
|770.459.284
|% 1,17
|
|KRDMD
|5,14
|721.592.305
|% -1,15
|
|GARAN
|9,11
|435.727.166
|% 0,44
|
|ODAS
|3,69
|374.781.109
|% 1,37
|
|PGSUS
|63,20
|367.256.010
|% 3,27
|
|KRDMD
|5,14
|721.592.305
|% -1,15
|
|ODAS
|3,69
|374.781.109
|% 1,37
|
|TSKB
|2,66
|267.894.032
|% -1,85
|
|HLGYO
|3,37
|319.682.077
|% 7,32
|
|YKBNK
|3,01
|195.289.861
|% 0,00
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9173
|7,9211
|% -0,39
|
|Euro
|9,4466
|9,4578
|% -0,25
|
|Sterlin
|10,5627
|10,6157
|% -0,53
|
|Frank
|8,6982
|8,7505
|% -0,30
|
|Riyal
|2,1066
|2,1171
|% -0,37
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.817
|10,05
|
|Altın Gr.
|463
|463
|0,86
|
|Cumhuriyet
|3.094
|3.141
|16,00
|
|Tam
|3.078
|3.158
|18,74
|
|Yarım
|1.488
|1.528
|9,06
|
|Çeyrek
|746
|764
|4,53
|
|Gümüş.Ons
|23,42
|23,46
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|5,97
|5,98
|0,00
|
|B. Petrol
|48,23
|48,23
|-0,30
|
Seans Raporu
11:18
daha fazla
-
11:29AVHOL
Yüzde 5.33 oranında artışla 4.94 lira fiyatla işlem gören hissede 378, 147 adet işlem
-
11:28KLMSN
Yüzde 4.66 oranında artışla 21.10 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 765, 417 adet işlem
-
11:27XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 59 artarak (% 0.31 ) 1, 476
-
11:27
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, TRKCM, KRDMD
-
11:27XU100
Endeks 1, 328 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 22 üstünde . İşlem hacmi 7, 111.00 milyon TL de