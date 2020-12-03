***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.12.2020 09:43
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 02.12.2020 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.729373 TL dir. 02.12.2020 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 6.31 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 02.12.2020 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891103
BIST
10:041.322
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -3,04
|Açılış
|: 1.328
|
|Önceki Kapanış
|: 1.325
|
1.329
En Düşük
1.321
10:047,9161
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0545
|Açılış
|: 7,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8550
|
7,9176
En Düşük
7,8413
10:049,6060
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,0890
|Açılış
|: 9,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4000
|
9,6062
En Düşük
9,4986
10:04464,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 2,32
|Açılış
|: 464,42
|
|Önceki Kapanış
|: 462,10
|
464,69
En Düşük
460,58
BIST En Aktif Hisseler10:04
|UFUK
|16,28
|474.090
|% 10,00
|
|TSPOR
|5,07
|22.428.534
|% 9,98
|
|UMPAS
|0,78
|19.885
|% 9,86
|
|SAFKR
|20,20
|15.014.807
|% 9,54
|
|CEMAS
|2,70
|73.593.420
|% 8,87
|
|UZERB
|33,70
|14.491
|% -9,12
|
|KERVN
|1,14
|1.313.360
|% -8,80
|
|PAMEL
|21,50
|463.841
|% -6,93
|
|EUYO
|5,35
|369.369
|% -6,63
|
|RODRG
|14,25
|494.666
|% -6,43
|
|CEMAS
|2,70
|73.593.420
|% 8,87
|
|THYAO
|12,21
|71.993.863
|% -0,33
|
|SELEC
|16,09
|58.671.142
|% 6,13
|
|GARAN
|9,22
|55.347.130
|% 0,00
|
|GSRAY
|4,12
|48.474.539
|% 0,00
|
|CEMAS
|2,70
|73.593.420
|% 8,87
|
|EKGYO
|2,18
|30.356.712
|% 0,46
|
|GSRAY
|4,12
|48.474.539
|% 0,00
|
|ODAS
|3,57
|38.369.232
|% 0,85
|
|TSKB
|2,18
|23.423.251
|% -2,68
|
|10:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9053
|7,9161
|% 0,69
|
|Euro
|9,5880
|9,6060
|% 0,94
|
|Sterlin
|10,4910
|10,5436
|% 0,14
|
|Frank
|8,7536
|8,8064
|% 0,14
|
|Riyal
|2,0878
|2,0983
|% -0,08
|
|10:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.836
|7,39
|
|Altın Gr.
|463
|463
|0,89
|
|Cumhuriyet
|3.039
|3.085
|2,00
|
|Tam
|3.026
|3.105
|5,65
|
|Yarım
|1.463
|1.502
|2,74
|
|Çeyrek
|734
|751
|1,36
|
|Gümüş.Ons
|24,03
|24,06
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,06
|-0,02
|
|B. Petrol
|48,09
|48,09
|-0,16
|
Seans Raporu
10:04
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10:18RYGYO
Yüzde 4.86 oranında artışla 5.82 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 528, 195 adet işlem
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10:17XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 21 kaybederek (% -0.01 ) 1, 466
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10:17
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GUSGR, SODA
-
10:17
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle DURDO, ECBYO, ISATR
-
10:17
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, UFUK, TSPOR