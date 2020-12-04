***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.12.2020 11:37
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 03.12.2020 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.729315 TL dir. 03.12.2020 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 6.39 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 03.12.2020 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891370
BIST
12:111.331
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,32
|Açılış
|: 1.332
|
|Önceki Kapanış
|: 1.331
|
1.338
En Düşük
1.326
12:117,7887
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0169
|Açılış
|: 7,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8100
|
7,8441
En Düşük
7,7649
12:119,4833
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0364
|Açılış
|: 9,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4700
|
9,5376
En Düşük
9,4232
12:11461,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,94
|Açılış
|: 461,25
|
|Önceki Kapanış
|: 460,31
|
464,40
En Düşük
459,68
BIST En Aktif Hisseler12:11
|RYGYO
|6,71
|29.210.757
|% 10,00
|
|ERBOS
|35,56
|32.819.479
|% 9,96
|
|DIRIT
|4,54
|217.330
|% 9,93
|
|SILVR
|5,69
|28.772.881
|% 9,85
|
|BEYAZ
|10,95
|7.490.341
|% 9,61
|
|ARTI
|5,93
|557.556
|% -9,88
|
|KERVN
|1,12
|368.196
|% -9,68
|
|SAFKR
|15,20
|6.333.354
|% -8,87
|
|EUKYO
|4,47
|5.314.837
|% -7,07
|
|KLMSN
|19,16
|10.070.144
|% -4,87
|
|TSKB
|1,99
|920.217.907
|% -3,40
|
|GARAN
|9,16
|509.642.100
|% -0,43
|
|SELEC
|17,19
|465.951.043
|% 3,12
|
|TKNSA
|15,48
|461.607.139
|% -4,03
|
|SISE
|6,98
|405.806.952
|% -0,14
|
|TSKB
|1,99
|920.217.907
|% -3,40
|
|IHLAS
|1,20
|160.111.662
|% -2,44
|
|EKGYO
|2,17
|249.107.754
|% 0,00
|
|DOHOL
|2,69
|244.697.304
|% 1,51
|
|PETKM
|4,33
|392.130.796
|% 1,64
|
|12:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7857
|7,7887
|% 0,22
|
|Euro
|9,4753
|9,4833
|% 0,39
|
|Sterlin
|10,4397
|10,4921
|% 0,15
|
|Frank
|8,7174
|8,7699
|% 0,34
|
|Riyal
|2,0725
|2,0829
|% 0,31
|
|12:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.842
|-0,06
|
|Altın Gr.
|461
|461
|1,11
|
|Cumhuriyet
|3.062
|3.109
|-1,00
|
|Tam
|3.047
|3.124
|-0,94
|
|Yarım
|1.473
|1.511
|-0,45
|
|Çeyrek
|739
|756
|-0,22
|
|Gümüş.Ons
|24,20
|24,23
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,07
|0,03
|
|B. Petrol
|49,68
|49,68
|0,97
|
Seans Raporu
12:11
daha fazla
-
12:25KAREL
Yüzde 4.86 oranında artışla 20.30 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 437, 984 adet işlem
-
12:24SILVR
Yüzde 9.85 oranında artışla 5.69 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 171, 865 adet işlem
-
12:23XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 21 kaybederek (% -0.10 ) 1, 198
-
12:23
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RYGYO, UMPAS, ERBOS, KRVGD, DIRIT, SILVR
-
12:23
SILVR, RYGYO, PKENT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında