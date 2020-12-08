***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.12.2020 14:01
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 07.12.2020 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.728614 TL dir. 07.12.2020 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 6.41 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 07.12.2020 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892079
BIST
15:271.341
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 11,15
|Açılış
|: 1.332
|
|Önceki Kapanış
|: 1.330
|
1.348
En Düşük
1.332
15:277,8250
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0153
|Açılış
|: 7,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8400
|
7,8478
En Düşük
7,7902
15:279,4904
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0312
|Açılış
|: 9,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4950
|
9,5159
En Düşük
9,4355
15:27469,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,92
|Açılış
|: 469,03
|
|Önceki Kapanış
|: 468,10
|
471,45
En Düşük
466,67
BIST En Aktif Hisseler15:25
|SELEC
|18,16
|275.396.389
|% 9,99
|
|SNPAM
|21,02
|4.907.028
|% 9,99
|
|SILVR
|5,98
|12.946.226
|% 9,93
|
|KRVGD
|11,97
|124.903.981
|% 9,92
|
|SNKRN
|7,79
|3.010.033
|% 9,87
|
|NIBAS
|75,75
|20.116.604
|% -7,06
|
|IZFAS
|5,44
|306.926
|% -6,37
|
|IZMDC
|17,01
|22.878.615
|% -6,13
|
|IDEAS
|11,59
|2.669.259
|% -6,00
|
|BANVT
|37,98
|9.666.713
|% -5,94
|
|PETKM
|4,97
|3.629.371.193
|% -2,55
|
|SISE
|7,06
|1.678.182.548
|% 3,07
|
|KRDMD
|5,27
|1.570.489.751
|% 3,54
|
|SASA
|21,88
|1.320.541.345
|% 6,32
|
|DOHOL
|3,00
|1.207.123.727
|% 2,39
|
|PETKM
|4,97
|3.629.371.193
|% -2,55
|
|DOHOL
|3,00
|1.207.123.727
|% 2,39
|
|TSKB
|1,85
|574.854.501
|% 2,21
|
|KRDMD
|5,27
|1.570.489.751
|% 3,54
|
|SISE
|7,06
|1.678.182.548
|% 3,07
|
|15:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8226
|7,8250
|% 0,20
|
|Euro
|9,4863
|9,4904
|% 0,33
|
|Sterlin
|10,3920
|10,4441
|% -0,25
|
|Frank
|8,7642
|8,8170
|% 0,37
|
|Riyal
|2,0795
|2,0899
|% 0,18
|
|15:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|469
|469
|0,56
|
|Cumhuriyet
|3.101
|3.148
|32,00
|
|Tam
|3.087
|3.166
|31,85
|
|Yarım
|1.492
|1.532
|15,40
|
|Çeyrek
|748
|766
|7,71
|
Seans Raporu
15:25
daha fazla
-
15:35XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 78 artarak (% 0.80 ) 1, 479
-
15:35XU100
Endeks 1, 339 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 68 üstünde . İşlem hacmi 21, 003.00 milyon TL de
-
15:35SEKFK
Yüzde 9.83 oranında artışla 5.70 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 551, 585 adet işlem
-
15:34GOLTS
Yüzde 6.18 oranında artışla 34.02 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 711, 876 adet işlem
-
15:33YAPRK
Yüzde 4.43 oranında artışla 41.00 lira fiyatla işlem gören hissede 53, 976 adet işlem