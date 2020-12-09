***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.12.2020 10:10
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 08.12.2020 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.731429 TL dir. 08.12.2020 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 6.39 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 08.12.2020 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892238
BIST
11:261.349
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 9,31
|Açılış
|: 1.342
|
|Önceki Kapanış
|: 1.340
|
1.353
En Düşük
1.342
11:267,8249
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0058
|Açılış
|: 7,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8300
|
7,8418
En Düşük
7,8069
11:269,4968
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0275
|Açılış
|: 9,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4750
|
9,5191
En Düşük
9,4524
11:26467,69
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -2,49
|Açılış
|: 467,71
|
|Önceki Kapanış
|: 470,18
|
470,40
En Düşük
466,33
BIST En Aktif Hisseler11:26
|AKFGY
|4,73
|15.326.564
|% 10,00
|
|BOSSA
|14,34
|16.542.988
|% 9,97
|
|OSMEN
|24,50
|1.051.992
|% 9,96
|
|KRVGD
|13,16
|273.038.982
|% 9,94
|
|UMPAS
|1,12
|54.323
|% 9,80
|
|SNKRN
|7,02
|79.937
|% -9,88
|
|KERVN
|1,05
|582.765
|% -9,48
|
|BSOKE
|2,60
|164.562.241
|% -6,47
|
|IZMDC
|17,75
|15.810.218
|% -6,08
|
|KSTUR
|150,50
|26.639
|% -5,94
|
|EREGL
|13,46
|881.634.052
|% 0,07
|
|PETKM
|4,89
|804.951.108
|% 0,00
|
|SISE
|7,18
|741.143.344
|% 0,70
|
|KRDMD
|5,23
|508.273.538
|% 0,00
|
|GARAN
|9,07
|414.333.374
|% 1,45
|
|PETKM
|4,89
|804.951.108
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,07
|214.933.805
|% 0,98
|
|SISE
|7,18
|741.143.344
|% 0,70
|
|KRDMD
|5,23
|508.273.538
|% 0,00
|
|ODAS
|3,63
|335.962.038
|% 2,25
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8217
|7,8249
|% 0,07
|
|Euro
|9,4918
|9,4968
|% 0,29
|
|Sterlin
|10,4616
|10,5141
|% 0,50
|
|Frank
|8,7751
|8,8279
|% 0,20
|
|Riyal
|2,0786
|2,0891
|% 0,04
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.861
|-10,30
|
|Altın Gr.
|468
|468
|-2,31
|
|Cumhuriyet
|3.118
|3.165
|49,00
|
|Tam
|3.102
|3.181
|46,00
|
|Yarım
|1.499
|1.539
|22,25
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,13
|
|Gümüş.Ons
|24,28
|24,32
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,10
|-0,08
|
|B. Petrol
|49,19
|49,19
|0,35
|