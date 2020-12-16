***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.12.2020 12:00
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 15.12.2020 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.73576 TL dir. 15.12.2020 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 6.34 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 15.12.2020 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893379
BIST
12:121.407
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 11,30
|Açılış
|: 1.404
|
|Önceki Kapanış
|: 1.395
|
1.410
En Düşük
1.403
12:127,7838
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -0,0524
|Açılış
|: 7,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8453
En Düşük
7,7602
12:129,5073
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0261
|Açılış
|: 9,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5150
|
9,5424
En Düşük
9,4474
12:12466,57
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,75
|Açılış
|: 466,57
|
|Önceki Kapanış
|: 467,31
|
468,37
En Düşük
463,09
BIST En Aktif Hisseler12:10
|SNKRN
|9,24
|795.278
|% 10,00
|
|IDGYO
|7,60
|9.846.172
|% 9,99
|
|IZTAR
|17,94
|1.037.201
|% 9,99
|
|YAPRK
|54,55
|2.162.035
|% 9,98
|
|UZERB
|56,20
|736.670
|% 9,98
|
|EPLAS
|24,66
|381.416
|% -10,00
|
|MERIT
|71,50
|110.539
|% -9,95
|
|RAYSG
|22,64
|12.225.361
|% -9,94
|
|IZMDC
|11,45
|99.942.064
|% -9,34
|
|MMCAS
|4,04
|66.397
|% -7,55
|
|GARAN
|9,80
|979.421.188
|% 1,55
|
|SISE
|7,34
|950.341.991
|% 0,14
|
|TUPRS
|109,20
|645.899.014
|% 0,83
|
|YKBNK
|3,14
|560.540.495
|% 0,00
|
|KRDMD
|5,47
|547.535.870
|% 0,92
|
|YKBNK
|3,14
|560.540.495
|% 0,00
|
|KLGYO
|2,59
|387.587.395
|% 4,86
|
|EKGYO
|2,12
|305.561.698
|% 0,95
|
|SISE
|7,34
|950.341.991
|% 0,14
|
|ODAS
|4,06
|447.253.484
|% 1,25
|
|12:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7827
|7,7871
|% -0,63
|
|Euro
|9,5047
|9,5100
|% -0,25
|
|Sterlin
|10,5046
|10,5572
|% -0,02
|
|Frank
|8,7959
|8,8489
|% -0,23
|
|Riyal
|2,0733
|2,0837
|% -0,44
|
|12:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.861
|6,71
|
|Altın Gr.
|467
|467
|-0,54
|
|Cumhuriyet
|3.092
|3.139
|25,00
|
|Tam
|3.080
|3.158
|-2,75
|
|Yarım
|1.489
|1.527
|-1,33
|
|Çeyrek
|747
|764
|-0,66
|
|Gümüş.Ons
|24,97
|25,00
|0,47
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|0,08
|
|B. Petrol
|50,77
|50,77
|0,01
|
Seans Raporu
12:10
daha fazla
-
12:21XU100
Endeks 1, 407 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 85 üstünde . İşlem hacmi 11, 542.00 milyon TL de
-
12:20KLGYO
Yüzde 5.67 oranında artışla 2.61 lira fiyatla işlem gören hissede 147, 169, 023 adet işlem
-
12:19FADE
Yüzde 4.42 oranında artışla 6.61 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 342, 824 adet işlem
-
12:16XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 69 artarak (% 0.93 ) 1, 269
-
12:16
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IZTAR, AVOD, YAPRK, UZERB, IDGYO, UMPAS, SNKRN