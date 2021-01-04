***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.01.2021 14:15
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 31.12.2020 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.722036 TL dir. 31.12.2020 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 6.77 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 31.12.2020 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896638
BIST
17:031.496
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 19,16
|Açılış
|: 1.482
|
|Önceki Kapanış
|: 1.477
|
1.500
En Düşük
1.479
17:037,3787
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -0,0512
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4500
|
7,4426
En Düşük
7,3404
17:039,0740
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0007
|Açılış
|: 9,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1200
|
9,1380
En Düşük
9,0005
17:03459,28
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 6,29
|Açılış
|: 459,28
|
|Önceki Kapanış
|: 452,98
|
460,12
En Düşük
452,05
BIST En Aktif Hisseler17:03
|SEKFK
|7,04
|32.539.075
|% 10,00
|
|NIBAS
|57,20
|25.403.845
|% 10,00
|
|ISKUR
|418.000,00
|418.000
|% 10,00
|
|CASA
|116,60
|1.474.563
|% 10,00
|
|UFUK
|14,74
|313.918
|% 10,00
|
|INTEM
|35,92
|3.108.264
|% -9,97
|
|ADEL
|31,46
|95.168.039
|% -9,96
|
|BRMEN
|3,12
|771.002
|% -9,83
|
|VKING
|8,14
|17.938.071
|% -9,56
|
|KARTN
|88,05
|63.905.047
|% -7,85
|
|EKGYO
|2,29
|1.674.494.768
|% 7,01
|
|GUBRF
|81,25
|1.498.016.035
|% -5,58
|
|KOZAL
|106,30
|1.334.156.813
|% 9,93
|
|GARAN
|10,35
|1.203.212.349
|% -0,19
|
|SISE
|7,38
|1.024.520.701
|% 0,96
|
|EKGYO
|2,29
|1.674.494.768
|% 7,01
|
|SKBNK
|1,54
|717.616.396
|% 1,99
|
|YKBNK
|3,12
|709.142.932
|% 1,30
|
|ISFIN
|4,03
|808.571.060
|% 4,40
|
|TSKB
|1,81
|365.494.751
|% 1,69
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3720
|7,3787
|% -0,69
|
|Euro
|9,0669
|9,0740
|% -0,01
|
|Sterlin
|10,0087
|10,0589
|% -1,17
|
|Frank
|8,3454
|8,3957
|% -0,13
|
|Riyal
|1,9576
|1,9674
|% -0,86
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.941
|1.941
|44,79
|
|Altın Gr.
|460
|460
|6,77
|
|Cumhuriyet
|3.048
|3.094
|45,00
|
|Tam
|3.032
|3.109
|42,49
|
|Yarım
|1.466
|1.504
|20,55
|
|Çeyrek
|735
|752
|10,27
|
|Gümüş.Ons
|27,49
|27,53
|1,18
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,51
|0,22
|
|B. Petrol
|52,44
|52,44
|0,64
|
Seans Raporu
17:03
daha fazla
-
17:17SEKFK
Yüzde 10.00 oranında artışla 7.04 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 682, 306 adet işlem
-
17:16OYAYO
Yüzde 9.93 oranında artışla 7.64 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 281, 524 adet işlem
-
17:14XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 16, 62 artarak (% 1.25 ) 1, 345
-
17:14
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PSDTC, ISKUR, ISGYO, KSTUR, PSDTC, TURGG, SEKFK, UZERB, CMBTN, CASA
-
17:14
KSTUR, TLMAN, INVEO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında