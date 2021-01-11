***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.01.2021 15:02
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 08.01.2021 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.729349 TL dir. 08.01.2021 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 8.48 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 08.01.2021 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900070
BIST
15:141.550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 9,53
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.537
15:147,4425
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,0693
|Açılış
|: 7,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5000
En Düşük
7,3310
15:149,0551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0295
|Açılış
|: 9,0350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
15:14442,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 3,92
|Açılış
|: 442,04
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler15:14
|FROTO
|148,50
|205.895.478
|% 10,00
|
|FORMT
|5,39
|19.430.795
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|44.672.015
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|17.820.133
|% 10,00
|
|EMNIS
|38,50
|1.372.217
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|1.033.959
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|998.128
|% -9,96
|
|EPLAS
|33,16
|1.809.832
|% -9,89
|
|MZHLD
|33,80
|1.006.196
|% -9,87
|
|GRNYO
|3,93
|35.421.143
|% -9,86
|
|KOZAL
|122,00
|2.580.791.658
|% 2,52
|
|EKGYO
|2,54
|1.298.853.475
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,66
|899.968.712
|% 3,11
|
|TCELL
|17,10
|813.433.131
|% 1,48
|
|KOZAA
|17,12
|757.916.709
|% 4,52
|
|SKBNK
|1,66
|899.968.712
|% 3,11
|
|EKGYO
|2,54
|1.298.853.475
|% 0,00
|
|OZGYO
|2,69
|513.117.146
|% 5,91
|
|PETKM
|5,31
|667.572.486
|% 0,95
|
|TSKB
|1,83
|225.755.780
|% -0,54
|
|15:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4370
|7,4425
|% 0,94
|
|Euro
|9,0477
|9,0551
|% 0,33
|
|Sterlin
|9,9971
|10,0472
|% 0,26
|
|Frank
|8,3180
|8,3681
|% 0,27
|
|Riyal
|1,9761
|1,9860
|% 0,85
|
|15:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.848
|0,29
|
|Altın Gr.
|442
|442
|4,02
|
|Cumhuriyet
|2.934
|2.978
|-35,00
|
|Tam
|2.921
|2.994
|-29,19
|
|Yarım
|1.412
|1.448
|-14,11
|
|Çeyrek
|708
|724
|-7,06
|
|Gümüş.Ons
|24,91
|24,95
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|5,97
|5,98
|-0,03
|
|B. Petrol
|55,40
|55,40
|-0,59
|
Seans Raporu
15:14
daha fazla
-
15:25YESIL
Yüzde 9.95 oranında artışla 166.90 lira fiyatla işlem gören hissede 525, 701 adet işlem
-
15:24XU100
Endeks 1, 552 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 71 üstünde . İşlem hacmi 22, 965.00 milyon TL de
-
15:23INVEO
Yüzde 9.78 oranında artışla 64.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 611, 887 adet işlem
-
15:22KOZAA
Yüzde 4.33 oranında artışla 17.09 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 768, 804 adet işlem
-
15:21SEKFK
Yüzde 4.55 oranında artışla 7.13 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 380, 270 adet işlem