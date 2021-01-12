***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.01.2021 14:45
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 11.01.2021 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.733603 TL dir. 11.01.2021 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 8.43 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 11.01.2021 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901515
BIST
14:431.544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 7,99
|Açılış
|: 1.549
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.556
En Düşük
1.537
14:437,4652
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0190
|Açılış
|: 7,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5050
|
7,5171
En Düşük
7,4190
14:439,0748
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0247
|Açılış
|: 9,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1392
En Düşük
9,0349
14:43447,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 3,63
|Açılış
|: 447,61
|
|Önceki Kapanış
|: 443,99
|
449,85
En Düşük
442,52
BIST En Aktif Hisseler14:41
|ARMDA
|56,65
|10.661.199
|% 10,00
|
|COSMO
|10,45
|432.184
|% 10,00
|
|YAPRK
|97,40
|33.318.347
|% 9,99
|
|RODRG
|17,39
|14.794.309
|% 9,99
|
|PSDTC
|28,40
|48.389.912
|% 9,99
|
|ISBIR
|3.690,00
|2.436.706
|% -10,00
|
|KAPLM
|36,00
|382.084
|% -10,00
|
|UMPAS
|3,30
|591.670
|% -9,84
|
|GRNYO
|3,59
|18.120.030
|% -8,65
|
|IZTAR
|17,50
|1.962.397
|% -7,89
|
|SISE
|7,57
|2.618.604.794
|% 3,70
|
|TSKB
|1,88
|1.317.398.785
|% 3,87
|
|THYAO
|12,89
|965.337.439
|% 1,50
|
|GARAN
|10,50
|827.715.737
|% 0,00
|
|KOZAL
|119,30
|792.365.582
|% -0,67
|
|TSKB
|1,88
|1.317.398.785
|% 3,87
|
|SISE
|7,57
|2.618.604.794
|% 3,70
|
|SKBNK
|1,62
|342.982.550
|% -0,61
|
|EKGYO
|2,47
|466.470.811
|% -1,59
|
|ZOREN
|2,98
|437.971.179
|% 1,02
|
|14:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4586
|7,4636
|% -0,28
|
|Euro
|9,0687
|9,0750
|% -0,27
|
|Sterlin
|10,1451
|10,1960
|% 0,55
|
|Frank
|8,3797
|8,4302
|% 0,04
|
|Riyal
|1,9882
|1,9982
|% -0,03
|
|14:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.861
|15,93
|
|Altın Gr.
|449
|449
|5,13
|
|Cumhuriyet
|2.973
|3.018
|29,00
|
|Tam
|2.956
|3.033
|28,59
|
|Yarım
|1.429
|1.467
|13,84
|
|Çeyrek
|717
|734
|6,92
|
|Gümüş.Ons
|25,47
|25,51
|0,54
|
|Gümüş Gr.
|6,14
|6,15
|0,14
|
|B. Petrol
|56,51
|56,51
|0,85
|
Seans Raporu
14:41
daha fazla
-
14:53BTCIM
Yüzde 9.50 oranında artışla 5.88 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 864, 707 adet işlem
-
14:52COSMO
Yüzde 10.00 oranında artışla 10.45 lira fiyatla işlem gören hissede 43, 494 adet işlem
-
14:51FROTO
Yüzde 8.15 oranında artışla 160.60 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 455, 685 adet işlem
-
14:50XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 61 artarak (% 0.34 ) 1, 380
-
14:50
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ARTI, PSDTC, SNKRN, PSDTC, MZHLD, SILVR, EMNIS, PSDTC, TACTR, ARMDA